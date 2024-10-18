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勗勉國軍應處中共軍演　賴清德與飛行員空中通話：Happy Landing

記者陳家祥／台北報導

中共解放軍14日在台海周邊發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，包括共機艦擾台、中共海警船灰色地帶侵擾，以及透過在台協力者對台認知作戰等，我國陸、海、空軍及海巡同仁，在第一時間迅速應處、守護國人完成各項任務。總統賴清德今（18日）特地前往空軍作戰指揮部、海軍海鋒機動中隊以及海巡署艦隊分署，感謝他們在第一線謹慎應處、守護國人。而在空作部空管中心時，賴清德還以話筒與空中飛行員對話，感謝他們守護台海領空，也祝他們飛行平安，Happy Landing！

總統賴清德今上午特別前往空軍作戰指揮部、海軍海鋒機動中隊以及海巡署艦隊分署，感謝國軍及海巡弟兄在第一線謹慎應處、守護國人。事實上，不只應對軍演，陸、海、空軍以及海巡同仁的執勤任務，一年365天時間毫無間斷，全天候保衛家園。

賴清德抵達空軍作戰指揮部，在空管中心以話筒與空中飛行員對話，這也是賴清德上任後首次。賴清德特別感謝飛行員，「感謝你為國辛勞，持續守護台海領空、確保國家安全，祝飛行平安順利，Happy Landing！」

隨後再拿起話筒，向空管中心所有同仁喊話：「空管中心各位同仁大家早，我是賴清德，今天特別前來衷心感謝大家。這一次中國的演習，我們大家都全程戒備、全力以赴，表現都非常傑出，非常感謝你們，也敬請大家持續努力，發揮我們保家衛國的責任，謝謝你們，祝大家一切順利！」

▲▼總統賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊。（圖／總統府提供）

賴清德接著來到海軍海鋒機動大隊，聽取海軍任務簡報，回顧軍演當天，海軍艦艇緊急出港，海鋒大隊雄二、雄三飛彈、雷達車組也立刻駛出營區，依令機動前往戰術位置待命接戰，國軍當天也釋出戰整備畫面，強調會綿密掌握周邊海域動態，讓國人安心。而在場的海軍隊員也向賴清德分享執勤過程與心得。

最後，賴清德來到海巡署艦隊分署，聽取海巡署應對本次中共演習應處作為。此次軍演期間，中共海警船繞台進行騷擾外，亦有大量不明帳號與特定人士針對海巡署進行認知作戰，如不具名爆料、網路出現海委會主委管碧玲為了幫吐瓦魯總理慶生、對軍演不知不覺的謠言，甚至聲稱海巡艦長飲酒作樂。

於此同時，我方查獲「小艇偷渡」，也疑似是中方結合軍演發動的灰色地帶襲擾，要對海巡署進行騷擾戰，鎖定海巡單位文攻武嚇與過去相較較為罕見，要讓海巡署疲於奔命。

賴清德也與此次查獲偷渡客的第十二巡防區副主任許晨蔚、成功艦艦長許永寧視訊，感謝他們在第一線執行任務的辛勞。據了解，第十二巡防區當天成功緝獲陸籍非法偷渡客，當天關鍵在於雷操手第一時間利用雷達偵知海上異常，迅速通報處理，成功將偷渡客逮捕到案；面對海警船灰色地帶襲擾，當天巡防區也調派各式巡防艇，並協同金門防衛指揮部共同對應敵艦行動，聯合制海作戰計畫應對。

另一方面，成功艦當日則必須應對中共最大噸位12000噸的「海警2901」，據悉，當日海巡署派出600噸級艦艇、搭配300噸級巡防艇，以「二對一」方式應對。成功艦最高船速40節，與巡防艇大小搭配、快慢兼顧，機動靈活牽制中共海警船。

▲▼總統賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊。（圖／總統府提供）

對於外界在船艦「噸位」上做文章，據了解，政府推動國防改革，賴清德也大力支持海巡各項造艦計畫。海巡署現有1000噸級以上大型艦船計有17艘，未來7年，政府將再完成1000噸級以上大型艦船11艘，各式艦船艇更高達213艘，以更好裝備提升海域執法能量，維護國家主權。

海巡署今也特別釋出對應中共軍演與海域執法影片，此次演習，中共海警船出現在台灣周邊總計12艘，海巡署則出動13艘艦船、58艘巡防艇謹慎應處，並協同國防部監控對應解放軍軍艦。

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