解放軍軍演「航母艦載機」出擊畫面曝　各軍種演練科目同時釋出

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（14）日清晨宣佈，對台實施「聯合利劍-2024B」軍事演習，同時，大陸海警船艦也配合出擊，在金馬水域和台灣周邊實施「執法巡查」，配合軍演行動。經過半天時間，大陸《央視》首次釋出解放軍清晨集結出動的最新畫面。值得注意的是，畫面最後一兩秒還刻意釋出航母艦載機在日出前起飛的畫面，間接證明大陸航母也投入本次圍島軍演。

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演首波畫面曝光。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》畫面顯示，天微微亮時，解放軍官兵在「集合哨」哨音落下之際，從營房內奔向指定地點及車輛上，隨即前往演習預定地點實施操演。同時，已經在周邊海域待命的船艦也前往演習區域，空軍機隊則是在日出前起飛升空，與其餘軍種協同操演。

《央視》也釋出「聯合利劍-2024B」軍演的演練科目和內容，包括重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，「戰區聯指中心下達行動指令後，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，塑造多路合圍之勢。」

在海軍方面，船艦到達預定海域後，迅速展開戰鬥部署，武備系統進入接令即打狀態。艦艇編隊在聯合體系支撐下，連續開展多域封控、要域奪控等演練。

在空軍方面，各型戰機從東南沿海數個機場起飛後完成集結，按照作戰編組前往任務空域。多型殲擊機以戰鬥編組構建制空作戰體系，開闢空中突擊走廊，迅速奪控區域制權，支援掩護轟炸機經巴士海峽飛向遠海，開展協同打擊演練。

在陸軍方面，某遠程箱式火箭炮分隊集結後，重點圍繞火力分隊聯合封控和高戒備狀態機動支援組織演練，全面提升火力快反能力和體系策應能力。

在火箭軍方面，某旅連夜向作戰地域機動轉進，快速完成發射準備，建立高戒備狀態，接令後立即對預定目標發起多型號、大彈量、多波次模擬火力打擊，並迅速組織波次轉換，佔領發射陣地，隨時聽令發起後續打擊行動。