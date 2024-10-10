多圖／雷虎AT-3最後一舞！　噴彩煙飛越總統府為國慶典禮劃下句點

▲113年國慶，空軍雷虎小組衝場，為國慶典禮劃下句點。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

113年中華民國國慶典禮今日登場，主題為「中華民國生日快樂」。今年以5架「國機國造」勇鷹高教機衝場揭開序幕，也以7架雷虎小組AT-3教練機噴出紅藍白三色彩煙，低空飛越總統府上空，為典禮劃下句點。由於未來勇鷹號規劃逐步取代AT-3，因此今年國慶，不排除是雷虎小組的最後一舞。

5架勇鷹高教機10日一早，以大雁隊形飛越總統府上空，為113年中華民國國慶揭開序幕；而在典禮的尾聲，大會則是安排由雷虎小組7架AT-3教練機，噴出紅藍白三色彩煙，以低空姿態飛越總統府上空，為本次典禮劃下句點。

▲▼ 113年國慶大會閉幕，由空軍雷虎小組衝場，不排除是AT-3教練機的最後一舞。（圖／記者李毓康攝）



隨著勇鷹高教機的量產，現階段操作的AT-3噴射教練機，也面臨將要除役汰換的命運，今年8月份嘉義基地開放時，就被認為是AT-3最後一次參與空軍開放的任務；因此，本次國慶大典，更不排除是AT-3教練機的最後一舞。

AT-3教練機是台灣現役的高階噴射教練機。在空軍飛行生訓練階段中，扮演重要的角色，學生們在完成初階T-34飛行訓練後，就會轉飛AT-3或勇鷹進行進階訓練。此外，AT-3平時也擔任了空軍「雷虎」特技小組的操作機種，過去是接棒F-5型戰機。

▲113年國慶大會，勇鷹高教機衝場 ，為國慶典禮揭開序幕。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國雙十國慶典禮，勇鷹衝場揭開序幕。（圖／記者林敬旻攝）