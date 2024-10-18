2024台東光祭！10件巨型燈光藝術作品10／25璀璨登場

▲2024台東光祭25日即將璀璨登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第三屆「2024台東光祭」即將於10月25日至12月8日盛大舉行，再次點亮台東知本溫泉區，此次邀請來自國內外10組藝術團隊，以「自然光域」為主題，打造與地景融合的燈光藝術裝置，還有台東50位小朋友與藝術家共創的作品，活動範圍擴大於知本溫泉風景區多處，更提供多樣體驗活動，要讓每位來台東的旅人都能感受光域的奇幻魅力。

台東縣長饒慶鈴表示，台東光祭今年是第三年舉辦，感謝所有參與的藝術家、各單位與團隊，讓台東光祭這項文化盛事，一年比一年更精彩。今年秋天，台東這座大美術館充滿藝文氛圍，有南迴藝術季、台東藝穗節、台東聲音藝術節等，可以充分感受到台東大自然的美好，領受奇妙的藝術能量，再加上台東光祭，這次我們邀請到來自巴西、日本的藝術家，以及多位國內優秀的藝術家和團隊，共同打造一個充滿光與藝術的夢幻世界，讓台東日夜都精彩，歡迎全國好朋友及台東鄉親親身來領受。

台東縣文化處指出，2024台東光祭「自然光域」將展出來自國內外藝術家10件巨型作品，為知本溫泉村注入光能量。藝術家們以臺東的日、月與星辰等自然元素為靈感，結合創新科技與藝術手法，透過燈光雕塑與光影互動，創造一個融合自然與人文景觀的嶄新地景。其中，知本地標「勇男橋」在玖格設計的巧思下，將幻化為巨型光雕藝術《煥Bright》，以絢爛的光影效果輝映台東的山海天地，使「勇男橋」在夜晚綻放出光彩，成為知本新地標。

街頭藝術聞名的巴西藝術家VJ Suave首次參與台東光祭，並與台東學子共創《太空漫遊》與《星空動物園》兩件作品，鼓勵孩子們發揮創意，融入想像力於現實；日本藝術家千田泰廣也首度到台東，以《日行跡》作品創造觀者置身流星雨籠罩的奇幻體驗。此外，臺灣藝術家團隊如禹禹藝術工作室、丁尺建築師事務所 x 葉廣工作室x一起設計、伊祐．噶照、吳佳勳x凡京設計、404 N.F、原有機製也將攜手打造獨具風格的燈光藝術裝置，展現各自的視角與創意。

開幕日(26日)也將邀請知名樂團「麋先生」熱情開唱，並舉行為期兩天的「食光旅人市集」，展售臺東在地美食與手作商品。台東縣府也將發放限量小提燈，讓來參與的民眾一起同樂，展期間還有星空電影院以及文化體驗工作坊讓民眾參與創作。為期45天的「2024台東光祭」，展區地點在知本溫泉區勇男橋周邊(含東遊季溫泉渡假村及忠義堂周邊)，邀請所有熱愛藝術與自然的朋友，共同參與這場光與藝術的饗宴！活動期間，溫泉業者也提供期間限定優惠，有興趣的民眾請詳見台東光祭活動訊息。

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