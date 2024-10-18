延續聚落式污水處理效能　台東縣府持續舉辦教育訓練

▲台東縣府延續聚落式污水處理效能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為避免未經處理的污水直接排放到海洋，透過簡易聚落式污水處理設施，積極延續提升綠島鄉污水淨化設施處理效益，台東縣政府日前辦理教育訓練，特別邀請環工高信福技師，講授課程包含場址設施現況、環境及實際操作等內容，更透過講師專業經驗解決現場操作上所遇到的困難，並針對各項水質分析結果提供建議，幫助提升內部人員對中南寮聚落污水自然淨化工作的認識、操作技巧及最佳使用時機。

台東縣政府表示，綠島鄉擁有豐富的海洋生態，每年吸引大量遊客前往，但所產生污水量也十分驚人，為了維護當地海洋環境，於島上人潮密集處設置聚落式污水處理設施，處理污水淨化，讓每滴水回到海洋都是乾淨無污染，守護珍貴的海洋資源，同時落實聯合國永續發展目標(SDGs)中的第6項「淨水與衛生」及第14項「海洋生態」目標。

台東縣環保局說明，為了降低廢水中的油脂含量及油塊阻塞設施等情形，請民眾從源頭做起，餐飲盡量吃完，不要產生菜渣或廚餘、清洗鍋碗瓢盆時水槽加裝過濾網或設置菜渣收集盒攔除油塊及菜渣、未經處理的油污廢水不要隨意直接排入道路側溝等，都能降低對水質造成的負荷，並有效延長聚落式污水處理設施壽命，提升設施清理時效。

環保局呼籲，聚落式污水處理設施是維護島上環境水生態的最後防線，除了公部門執行維護，並鼓勵餐飲業及旅宿業者裝設油脂截留器，由源頭降低污水中油脂等含量，才是減少污水最根本的辦法，不僅有效保護設施處理效益，更能守護島上珍貴的海洋資源，讓經濟與環保永續循環。