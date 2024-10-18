台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

▲台東縣政府公布便當飯包餐飲業者稽查抽驗結果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東以觀光旅遊著稱，更是著名的稻米之鄉，以台東縣地名為招牌的便當業者為數不少。台東縣衛生局特針對縣內便當製造販售業者其製造作業環境衛生及成品、半成品執行稽查與抽驗，確保產品之衛生安全無虞，除1件半成品或原材料經檢驗不合格，已移送來源縣市進行查處，其餘均合格。

台東縣衛生局表示，此次稽查抽驗專案共稽查便當飯包餐飲業者20家，稽查項目與重點，以食品良好衛生規範(GHP)準則為基準，針對「作業人員健康管理」、「製程衛生及溫度管控」、「食品廢棄物之處置」及「食品業者登錄」、「豬肉及豬可食部位原料原產地資訊揭露」等進行查核，20家業者皆符合規定。另外，在抽驗部分，則針對成品抽樣20件(檢驗衛生標準，皆合格)、半成品或原材料(豆干、醃漬物等)共計13件，檢驗項目依檢體特性包括防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、甲醛等項目，其中1件醃漬物「酸菜」二氧化硫不合格及檢出甲醛，已移送來源縣市衛生局處辦。

衛生局長孫國平提醒，民眾觀光旅遊用餐應選擇環境清潔、衛生的店家，外出用餐前後應注意預防食品中毒，預防食品中毒五要二不原則為「要洗手、食材要新鮮、生熟食要分開、食物要澈底加熱、要注意保存溫度」、「不要生飲山泉水、不要食用不明的動植物」。衛生局官網也提供轄區通過「餐飲衛生管理分級評核」之業者資訊，供來台東觀光旅遊民眾用餐地點之選擇。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台東縣衛生局089-331172食品藥政科，或1999專線電詢。