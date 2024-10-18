煮菜不慎險釀大火！住警器示警保命　台東消防提醒「人離火熄」

▲煮菜不慎險釀大火幸好有住警器警示。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣住家近月來發生有幾起疑似因為民眾煮食不慎，造成屋內濃煙密布的火警，台東縣消防局表示，發生原因多為屋主於煮食時未確實關閉爐火即離開廚房，造成瓦斯爐及抽油煙機部分燃燒，多虧家中安裝住宅用火災警報器作響，屋主立即撥打119報案並關閉爐火，通知家人遠離現場進行避難，所幸整起事件無人傷亡，沒有釀成更大的傷害。

消防局強調，烹飪時須長時間離開廚房務必將爐火關閉，否則易導致鍋爐起火，甚至將引發嚴重火災事故，建議烹調使用爐火注意事項：1、離開廚房前，一定要關掉瓦斯跟瓦斯爐。2、廚房裝定溫式的火災警報器。3、爐具旁不可放置雜物，如塑膠袋、紙類、油類等。4、抽油煙機和煙管容易堆積油垢造成燃燒，建議應定期清潔保養。5、烹調時要注意鍋子，不可以讓裡面的水乾掉。6、如果鍋子燒起來，要先蓋上蓋子，再關掉瓦斯爐跟瓦斯。

消防局呼籲，廚房需安裝定溫型住宅用火災警報器，以防止因油煙發生誤報，可在火災發生初期偵測高溫並發出警報，並建議選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能之爐具，謹記「人離火熄」口訣，希望能提升民眾防火意識，做好隨時防火準備，以降低人命財產損失。