最Chill的路跑來了！「慵懶跑者聚樂部」明年1／19登場

▲台中市府運動局與中部知名建商國聚建設舉辦「慵懶跑者聚樂部Cozy Ruunner Club」路跑活動。（圖／國聚建設提供）



記者白珈陽／台中報導

最Chill的路跑活動要來了！台中市府運動局與中部知名建商國聚建設舉辦「慵懶跑者聚樂部Cozy Ruunner Club」路跑，這是一場不須在意成績、跑姿的運動饗宴，現場不但有調酒、地中海料理等各種美食，還有DJ播放Lo-Fi音樂，且無論是否完賽，都將獲得獎牌，活動將於明年1月19日登場，即日起至11月30日受理報名。

國聚建設表示，本次活動找來市集品牌「大人的品味學校」攜手打造限定市集，台中、彰化名店都到齊，包括好吃又健康的地中海料理 TOASTERiA CAFE、Pizza Hamasa，以及春丸、This Guy、 Coffee Stopover、Petit Petit，還有尖頭油飯、眺高 8 個餐飲品牌，一早就可以讓五臟六腑超滿足！

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國聚建設說，來慵懶跑者聚樂部Cozy Runner Club玩，不一定要報名當跑者，也可以在一旁放空充電，現場有舒服的懶骨頭沙發、好玩的互動裝置，還有 Live DJ 播放 Lo-Fi 音樂，喚醒每一個感官在假日輕鬆活起來。如果你是跑者，賽道上則會提供水果、堅果等原型食物作為補給，路跑結束後一起做完草地瑜伽，就能大快朵頤。

路跑活動將起點設在台中中央球場，分為 5K 、10K 兩個組別，豐富的物資包提供限定版的排汗上衣、帆布袋、棒球帽，完成賽道沙包任務的限量小禮物鑰匙圈，無論跑者是否成功在時間內完賽，都一定會有活動專屬獎牌。

此外，現場還有抽獎活動，包括星宇航空東京商務艙來回機票、德國Rimowa 行李箱、丹麥 Bang＆Olufsen 羔羊皮耳機、義大利 Smeg 烤麵包機、澳洲 Slim Memobottle 水瓶等多項大獎。