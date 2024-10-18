消基會表態反對「外送運價準則」　工會：只是爭外送員合理權益

▲交通部日前預告外送合理運價準則，確保計價方式公開透明，保障外送員收入。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前預告「外送合理運價準則」草案，原定昨日邀相關單位及消基會開會說明，不過因消基會不滿突襲式通知開會拒出席，交通部會前半小時臨時取消會議。台中市外送平台服務產業工會今日發聲明強烈譴責消基會，指控罔顧事實且不負責任，無異是站在外送平台資方立場戕害外送員爭取已久而不可得的合理權益。

交通部9日預告外送合理運價準則草案，首度擬訂「外送平台運送運費」準則，包含起程費、續程費外，得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費，草案預告期14日，預期若預告法規順利，最快11月可完成修法，該修法目的為運價計費方式公開透明，確保外送員報酬和收入，該修法尚未觸及基本運價訂價金額。

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未來新法上路後，工會將可與資方和消基會等單位研商運價，並向地方政府和主管機關提報運價審查，不過消費者端的外送費是否調整或如何訂價則由平台自行決定，消基會憂心消費者端負擔外送費增加則表態反對，昨日更因交通部突襲式通知開會動怒。

台中市外送平台服務產業工會今日發聲明指出，消基會昨日發布新聞稿，認為交通部運價修訂會議太急促，針對外送運價準則修訂認為影響消費者甚鉅、內容有諸多不合理因此強烈反對，「工會對消基會此看法表達強烈譴責，消基會罔顧事實且不負責任的聲明，無異於是站在外送平台的資方立場戕害外送員爭取已久而不可得的合理權益。」

工會強調，相關條文公告已經明確說明是屬於外送平台支付給外送業者收費規範，「與外送平台向消費者收取的服務費用無涉，此舉也僅是把外送平台長期對外送員黑箱的運價計算透明化」，即便消基會真有不明瞭也不應驟下結論。

台中市外送平台服務產業工會指出，各地工會與消基會同在前日下午5時許與接到會議通知，工會幹部們緊急協調時間北上參與會議，然而直到昨日開會前各工會代表均已抵達時才收到因為消基會拒絕出席導致流會的消息，讓大家無比錯愕，若消基會無法參與應提前告知促成延期，避免工會代表舟車勞頓奔波往返，「然而消基會此舉實在難令人苟同，似乎在表達自己膨脹的老大心態。」

工會指出，過去外送平台巧立名目在外送費之外再向消費者收取「平台費」時，消基會並沒有針對平台此舉與政府研商相應處理政策，面對消費者投訴，連列入「不友善業者」名單都沒，放任平台收取巧立名目之「平台費」至今，卻在外送員爭取運價透明化之時站出來強烈反對，「實在令人懷疑消基會是真的搞不清楚，還是可能已經與平台業者沆瀣一氣共同打壓外送員權益？」

工會聲明，除表達強烈譴責消基會戕害外送員權益，也呼籲消基會不要「親者痛、仇者快」，應讓真正黑箱控制市場的外送平台業者現形，不應繼續不合理奴役外送員、壓榨消費者與商家；消基會應該一起加入推動外送專法行列，讓外送產業之消費者、外送員、餐廳業者與平台業者間相互權利義務明確化，不會全部讓外送平台黑箱掌控。