馬鞍壩洩洪水勢兇猛！台中女受困八堡圳溢洪道　勇消架梯救人

記者白珈陽、李陳信得／台中報導

近期颱風帶來大量雨勢，讓各地水庫蓄水量充沛，日前台中市石岡區馬鞍壩洩洪，1名劉姓婦人未留意洩洪訊息，受困於水流湍急的八堡圳溢洪道，焦急地報案求助。警消獲報到場，協助劉婦利用梯子爬至安全區域，順利將她脫困，結束一場虛驚。

▲馬鞍壩洩洪，劉姓婦人受困於水流湍急的八堡圳溢洪道。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市東勢警分局指出，15日馬鞍壩洩洪，1名53歲劉姓婦人做完農活欲返家時，發現八堡圳溢洪道上水勢兇猛，人車根本無法通行，害怕自己被困住不知何時才能返家，趕緊向警消求助。

警方到場後協同消防人員勘查地形，由於流水量大，警消決定繞開溢洪道，於另一側的水溝架設梯子，爬過去協助劉婦穿上安全設備，再引導她慢慢爬過梯子抵達安全區域；劉婦翻爬梯子時，因下方水流太過湍急，一度手腳發軟不敢前進，在警消鼓勵之下，才鼓起勇氣慢慢前行，最後安全獲救。

▲▼警消利用梯子協助劉婦脫困。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方說，水壩在洩洪前都會透過廣播、發送通知給當地居民，研判劉婦可能因忙於農活，沒注意到相關訊息，才導致受困，呼籲民眾在大雨過後靠近相關水域時，能多一分注意，並留意警告標示與警告訊息，避免讓自己陷於險境。