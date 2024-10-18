男酒後盧小小！打傷「當兵麻吉」還襲警　被噴辣椒水強制送醫

▲陳男酒醉不配合警方執法，甚至一度出拳襲警。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中陳姓男子與詹姓男子是當兵時期好友，日前2人相約詹男住處飲酒，未料陳男酒後大聲喧嘩，詹男為制止陳男卻反遭攻擊掛彩，警方獲報到場依法將陳上銬實施管束，但陳相當不配合，甚至一度出拳襲警，警方見狀立即使用辣椒水，終於令陳男就範，並將其強制就醫。

台中市第三警分局指出，東區分駐所警員傅炫華、林癸良16日清晨7時許接獲報案，稱友人在家中發酒瘋，警方到場發現1名詹姓男子（22歲）手腳受傷，經查，詹男與當兵同袍陳男（22歲）相約KTV唱歌，結束後返回詹的租屋處續攤，但黃湯下肚後，陳出現脫序行為，大吼大叫擾亂鄰居安寧。

▲詹男女友見警方到來，哭著請求警方將鬧事的陳男帶離現場。（圖／記者白珈陽翻攝）



詹男欲制止陳男吵鬧，反遭陳男拳打腳踢，其他友人遂報警求助。詹男女友見警方到來，哭著請求警方將鬧事的陳男帶離現場，由於陳男有傷人行為，警方將其上銬實施管束，但在要將陳扶上擔架強制就醫時，酒意未消的陳男強力抗拒，過程中朝員警揮拳，警方立刻使用辣椒水，讓陳男失去行動力，這才順利將他送上救護車。

警方提醒，與親友歡聚小酌時，務必量力而為，避免飲酒過量陷入泥醉狀態，既危害自身健康也可能影響他人安全。若身邊同伴酒醉失態，應立即尋求適當幫助，避免因一時情緒激動引發衝突，衍生後續不必要的困擾。此外，也請謹記酒後不駕車，同時務必確認親友返家時行的安全，避免意外發生。