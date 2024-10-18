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社會 社會焦點 保障人權

男100米外被撞！求救急診室被冷回：去打119　台中仁愛醫院回應了

記者白珈陽／台中報導

台中市大里仁愛醫院大門外，今天（18日）上午有1名8旬老翁遭未成年陳姓騎士撞擊，不過醫院被指控，老翁遭撞後，路過民眾向距離僅一百公尺的醫院保全及急診室人員求救，卻被冷回「請打119叫救護車」，導致老翁只能呆坐原地等了10多分鐘才獲救援，讓民眾直呼冷血。對此，仁愛醫院稍早否認指控，表示「報載內容非事實」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市大里仁愛醫院大門前今天（18日）上午發生1名8旬老翁遭未成年陳姓騎士撞擊。（圖／民眾提供）

有媒體報導，今天上午7時許，台中大里仁愛醫院前發生車禍，1名老翁被機車騎士撞倒在地，臉上、衣服都是血跡，民眾見狀先請醫院保全幫忙處理，保全也推著輪椅出來打算協助，但隨後稱「怕頸腰椎受傷，應用擔架」便返回醫院後，就沒再出現。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲民眾說老翁呆坐原地等了10多分鐘才獲救援。（圖／民眾提供）

其他民眾也衝進距離僅一百公尺的醫院急診室求救，遭到1名女性櫃檯人員冷回「請打119叫救護車」，民眾問急診室有沒有擔架，櫃檯人員卻不再回應，直到約10多分鐘後，才有救護車抵達現場替老翁做緊急治療。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲民眾說消防局的救護車一度搞錯案發地點，疑因此導致延誤就醫時間。（圖／民眾提供）

對此，仁愛醫院表示，醫院第一醫療大樓對向車道發生事故後，警衛人員立即至現場協助交通指引，並確保傷者安全，經現場人員通報警消單位處理，由警方到場接手即返院進行相關通報，醫護人員前往現場時，消防單位的救護人員即已到場處理。

仁愛醫院強調，本院人員於事發後第一時間前往協助，報載的相關內容均非事實；患者至本院就醫後，本院醫療團隊即全力投入進行治療，本院對本事件協助處理的警消及醫護同仁、熱心民眾致上最大敬意。

消防局也澄清，經調閱報案人通話紀錄，查報案人通報地點為大里仁愛醫院急診室大門口，救護車於7時22分到場後未發現交通事故現場，經以無線電通報指揮中心再次確認車禍位置，並由119指揮中心再次聯絡報案人，表示正確地點是東榮路和大德街口，旋即於7時23分54秒迴轉後即抵達，未有如報載跑錯延誤。

警方調查發現，陳姓少年（17歲）今日上午7時15分騎車沿東榮路往國光二段方向行駛，與東榮路郭姓老翁（86歲）發生碰撞，造成2人有擦挫傷；騎士無酒駕情事，但為無照駕駛，違規部分將依法製單舉發。詳細肇因將由交通大隊進一步釐清。

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