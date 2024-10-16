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7-11首創「炸醬麵飯糰」！大份量飽物超熱賣　飯加麵創意吃法公開

▲▼7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵新極大飯糰」，中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵飯糰」，中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵新極大飯糰」，大膽挑戰「飯加麵」獨特吃法，此外中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」，同步推薦多款「新極大」大份量系列，飽足感十足新品，甚至有「飯糰搭泡麵變身泡飯」的隱藏創意吃法。

▲▼7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵新極大飯糰」，中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵新極大飯糰」，中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「御飯糰」口味推陳出新，今年推出比以往尺寸更大、吃完超飽足的「新極大」全新系列商品，共有飯糰、卷壽司、加熱飯糰等3大結構，加大份量提升飽足感，更與「木曜4超玩」、「橋村炸雞」等跨界合作，推出年輕世代喜歡的新口味，吸引MZ世代學生及年輕上班族購買，至今已熱銷超過350萬個。

▲▼7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵新極大飯糰」，中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

▲「秘製炸醬麵新極大飯糰」將炸醬麵做成內餡，口感豐富又飽足。（圖／業者提供）

業者觀察到，MZ世代年輕消費者喜歡大份量、有創意的食物，尤其研發各種超商商品的隱藏創意吃法，像是飯糰搭泡麵變身「泡飯」，還有網路熱議的「飯糰煮粥」。為了搶攻年輕客層，此次7-ELEVEN特別與《木曜4超玩》合作，創意開發「秘製炸醬麵新極大飯糰」。

▲▼7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵新極大飯糰」，中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

▲同步還有「新極大-海陸卷壽司」，內餡包裹日式唐揚炸雞、小龍蝦沙拉。（圖／業者提供）

「秘製炸醬麵新極大飯糰」將全民最熟悉的經典炸醬麵做成內餡，一口咬下有鹹香豆瓣醬和泡麵，口感豐富又特別，飽足感十足。同時推薦另一款熱賣的「新極大-海陸卷壽司」，除了比一般超商手卷來的大，飽滿內餡包裹日式唐揚炸雞、小龍蝦沙拉，滿足味蕾又飽足。

▲▼7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵新極大飯糰」，中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

▲中式便當品牌「極饗」即日起推出「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

中式便當品牌「極饗」即日起推出「椒鹽大雞排便當」，嚴選大塊雞排，採用在地優質雞肉，裹上特製炸粉後炸至金黃酥脆，再撒上經典的椒鹽調味，充滿熟悉的古早味道。新品上市期間，OPENPOINT APP也展開會員點數加價優惠。

▲▼7-ELEVEN首創「秘製炸醬麵新極大飯糰」，中式便當也推出新品「椒鹽大雞排便當」。（圖／業者提供）

▲「哈燒專櫃」限時推出「蜜汁大雞排2件99元」。（圖／業者提供）

此外，近80間門市限定販售的「哈燒專櫃」，10月16日至10月22日限時7天推出「蜜汁大雞排2件99元」限時優惠，現點現烤，以在地雞胸肉獨家秘製調味，厚實又多汁。

●OKmart 飯糰、便當新品

OKmart 三角飯糰近來推出新品，選用台中霧峰農會的「益全香米」，作為三角飯糰的主食。

「台農71號益全香米」由郭益博士團隊研發，採友善耕作無農藥無化肥，產出的米粒晶瑩剔透、米心Q軟好吃，帶有獨特芋頭清香，即日起開賣4款飯糰新品包括「塩鮭三角飯糰、嘉義雞肉三角飯糰、廣達香肉鬆飯糰、雙蔬鮪魚三角飯糰」。

▲▼OKmart三角飯糰近來推出新品，選用台中霧峰農會的「益全香米」，作為三角飯糰的主食。還有選用台中大安區農會自有品牌「飛天豬」入料，推出中式新品。（圖／業者提供）

▲▼OKmart 選用台中大安區農會自有品牌「飛天豬」入料，推出中式新品。（圖／業者提供）

▲▼OKmart三角飯糰近來推出新品，選用台中霧峰農會的「益全香米」，作為三角飯糰的主食。還有選用台中大安區農會自有品牌「飛天豬」入料，推出中式新品。（圖／業者提供）

其中「 塩鮭三角飯糰」鮭魚採切片塊狀吃得到口感，抹鹽比例依部位調整，蒸烤製程讓魚肉均勻熟透，最後鮭魚以小塊狀包進飯糰，看似樸實的過程，卻是口感紮實富層次的成功關鍵。「雙蔬鮪魚三角飯糰」則是將鹹香鮪魚混合洋蔥西芹雙蔬，餡料增量30%，口感更加清爽不膩口。

除了採購益全香米製作三角飯糰外，還選用台中大安區農會自有品牌「飛天豬」入料，主打新鮮國產豬肉，無腥臊味，推出「爆炒台灣豚本丸」、「黑胡椒香腸炒飯」新品，誘人香氣讓人食指大動。

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7-117-ELEVEN御飯糰炸醬麵飯糰OKmart三角飯糰

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