賣場獨家「大人的乖乖」搶到缺貨！野原廣志繳完房貸限定酒還買得到

▲家樂福獨家推出限定版「大人的乖乖－威士忌焦糖口味」，開賣短短2-3天，已有部分分店被搶購一空。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「乖乖」推出不乖的大人版！家樂福獨家開買限定版「大人的乖乖－威士忌焦糖口味」掀起網友討論，全台限量26,400包，每包32元，開賣不到2天，已有部分分店完售。另外，先前引發話題的「野原廣志繳完房貸」紀念酒，如今還有機會收藏。

▲超級限量款「野原廣志繳完房貸 紀念大吟釀」，如今還有機會買到。（圖／記者林育綾攝）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

業者表示，每到秋冬會推出限定巧克力零食，此波獨家聯手乖乖，推出「大人的乖乖－威士忌焦糖口味」，在全台家樂福量販/超市分店開賣，全台限量26,400包。10月12日開賣短短不到3天，已有部分分店被搶買一空，還有網友表示「跑3家才買到！」

▲有網友跑3家才買到。（圖／業者提供）

業者也說明，雖然是「大人味」，但威士忌酒精含量不到0.1%，而乖乖表層加上薄薄一層黑糖，催化出迷人的焦香風味，十分吸引人。

▲家樂福「秋季日本周」只到10月15日，喜歡日本零食和食品的可把握機會。（圖／記者林育綾攝）

另外，家樂福「秋季日本周」只到今天（10月15日），此波推出多款可愛、療癒又美味的零食、食品，像是「明治巧克莓莓三享組」內含明治香菇造型餅乾巧克力口味、明治香菇造型餅乾草莓口味、明治阿波羅可可、季節限定玻璃隨身瓶，全台限量6000組，每組售價249元。

還有獨家新品「LOTTE巧克力派」和栗蒙布朗風味、蜜薯烤布雷風味，原價219元，特價199元，全台限量共5000盒。

▲家樂福秋季日本周只到10月15日，喜歡日本零食和食品的可把握機會。（圖／記者林育綾攝）

日本泡麵控必買獨家新品「三洋札幌一番拉麵」，內有北海道扇貝鹽、鹿兒島豚骨醬油、德島雞肉醬油口味，原價189元，特價169元。道地的日式風味湯底，可依喜好添加蔬菜、肉類等。

還有先前引發話題的「野原廣志繳完房貸紀念 純米大吟釀」，日本酒類品牌KURAND跟《蠟筆小新》合作，由琦玉縣歷史悠久的知名酒廠「松岡釀造」製作，推出「野原廣志純米大吟釀」慶祝他繳完房貸的時刻，原料採用100%埼玉縣產的「彩之羈絆」酒米，濃醇辛口，適合搭配烤白魚、海鮮，全台限量240瓶。

▼先前推出引發話題的「野原廣志繳完房貸 紀念大吟釀」現在家樂福還能買到。（圖／記者林育綾攝）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

●7-11萬聖節零食、巧克力、日本甜點

7-ELEVEN看準萬聖節來臨，集結門市、i預購平台等線上線下，推出「萬聖變裝套組」、「造型糖果及巧克力」等多達上百款商品。

▲7-ELEVEN集結線上線下，推出「萬聖變裝套組」、「造型糖果及巧克力」等多達上百款商品。（圖／業者提供）

即日起至10月29日，多款趣味食玩、巧克力新結構商品，更首度新增「糖果驚喜抽」優惠，超過140款人氣指定商品「任選2件最低0元起」，推薦像是「復古童趣巧克力蠟筆」將牛奶巧克力變成童趣蠟筆造型、大人想吃甜食首選「雀巢纖怡蛋白可可穀物棒」，含糖不到1g減少罪惡感。

▲7-ELEVEN看準萬聖節來臨，推出多達上百款商品。（圖／業者提供）

7-ELEVEN國際精品專櫃同步於即日起至10月29日，打造「萬聖糖果博覽會」，今年再推出「Weeny Beeny雞爪造型軟糖」等限定新品，還有韓國代購熱銷的「韓國森鼠牌優格葡萄乾」10月15日前會員當筆加價購「買1送1」。日本暢銷雷神巧克力30週年慶，即日起至11月3日推出「任選第3件0元」，人氣零食派對必備。

7-11同步推出甜點栗子季，引進日本「夢甜屋義大利栗子蒙布朗閃電泡芙」、「夢甜屋栗子雙餡銅鑼燒」，還有8月剛引進便秒殺的韓國超夯「真果實Highball調酒」再推出萊姆、葡萄柚新口味，打造專屬大人的萬聖節儀式感。

▲秒殺的韓國「真果實Highball調酒」再推出萊姆、葡萄柚新口味。（圖／業者提供）

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