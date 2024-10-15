　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家5折省錢必搶！聯名金色三麥打造3新品　永續啤酒、2麵包亮相

▲▼全家分享「惜食消費3招」，並首度與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

▲全家分享「惜食消費3招」，包括「友善食光」鮮食到期前7小時只要7折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為響應世界糧食日，全家分享「惜食消費3招」，除了「友善食光」鮮食到期前7小時7折，還有「全家行動購」即期品下殺5折！另與金色三麥跨界合作，將雙方生產鏈中的「土司邊」、「麥芽粕」等剩食餘料，賦予第二生命，升級開發出聯名新品「永續啤酒」、「香檸蜂蜜滿餡」、「麥麥椪柑乳酪小土司」。

▲▼全家分享「惜食消費3招」，並首度與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

▲全家首度與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

●全家惜食省錢7折、5折必看

全家推出「惜食消費3招」，除了一同減少食物浪費，還能省荷包、做公益。第1招為善用「友善食光」，鮮食到期前7小時7折，搭配APP友善地圖功能，方便消費者到附近超商選購，更邀請會員共同積分，響應「集氣種樹」活動。

第2招為全家旗下電商「全家行動購」即期良品專區，結合會員點數Fa點，超過百項常溫與冷凍即期品限量下殺，只需1點，就能以5折起超低折扣換購。如法國Picard冷凍商品下殺5折，煎烤蔬菜不到百元就可購買；更有瓜瓜園冷凍夯甜薯條，超級銅板價只需19元。

▲▼全家分享「惜食消費3招」，並首度與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

▲透過APP「全家行動購」即期良品專區，超過百項商品5折。（圖／業者提供）

第3招為「公益點數惜食計畫」，鼓勵會員捐出Fa點，1點也能捐，點數將優先轉換為米、麵、罐頭等惜食物資，幫助弱勢家庭溫飽，促進地球共好。
 
即日起至10月31日再推出雙重抽獎活動，凡活動期間單筆捐滿500點，可抽百元禮物卡(共抽50名)。10月16日世界糧食日限定單日加碼，透過全家APP單筆捐點滿500點，即可再抽16杯Let’s Café中杯經典美式(共抽16名)。

全家商品本部副本部長黃正田表示，銷售端透過「友善食光」機制，平均每個月可減少503公噸的食物浪費，等同減少約168噸碳排放量。訂購端則開發AI鮮食建議訂購系統，協助店長降低報廢成本及環境負擔，帶動鮮食廢棄占訂購比例逐年下降。

●全家X金色三麥聯名3款永續新品

▲▼全家分享「惜食消費3招」，並首度與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

▲全家與金色三麥聯名，提供消費者創新永續飲食提案。（圖／業者提供）

此次全家更首度與金色三麥跨界合作，雙方耗時超過半年，交換彼此生產線上的商品餘料與副產物，像是將「土司邊」再製為啤酒、啤酒的「麥芽粕」研發成麵包，再造循環食品，提供消費者創新永續飲食提案。

▲▼全家分享「惜食消費3招」，並首度與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

▲全家與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

其中「香檸蜂蜜滿餡」以金色三麥暢銷啤酒風味為指標，麵包體添加釀酒後的麥芽粕，內餡搭配酸甜檸檬果醬與香甜蜂蜜奶霜，猶如炎炎夏日喝杯檸檬蜂蜜啤酒。

「麥麥椪柑乳酪小土司」除了使用麥芽粕，內餡更使用「格外農品」，以台灣在地醜蔬果製成的青皮椪柑果醬，內含椪柑果肉及果皮，帶出回甘苦甜的大人風味，將生產線上被淘汰的原物料加值成為新商品，將原本可能浪費的食物賦予第二生命。

▲▼全家分享「惜食消費3招」，並首度與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

▲金色三麥運用全家匠土司剩餘邊料，打造便利商店唯一「永續啤酒」，10月16日全家獨家販售。（圖／業者提供）

金色三麥則運用「全家」匠土司剩餘邊料，取代部份麥芽，並以特定比例做為釀酒原料，打造出便利商店唯一「永續啤酒」，金黃色的琥珀酒液，入口帶出微甜的烘焙麵包香氣，平衡了啤酒的苦澀，使得口感更加圓潤、豐富，焦香與麥芽香氣的結合，讓啤酒層次感更突顯，回味無窮，10月16日全家獨家販售，新品上市期間更有「第二件6折」優惠。

●7-11 咖啡永續計畫

▲▼7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌展開永續計畫，並啟動「咖啡渣循環再生經濟」，設計多項穿搭實用商品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌展開永續計畫。（圖／業者提供）

除此之外，7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌展開永續計畫，將咖啡紙杯、杯套全面採用「FSC森林永續認證」包材，並持續推廣自帶杯與「OPEN iECO」循環杯服務。2024年預估藉由自主永續行動，減少100噸一次性塑料包材，減碳超過200噸，今年也啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，展現永續理念。

▲▼7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌展開永續計畫，並啟動「咖啡渣循環再生經濟」，設計多項穿搭實用商品。（圖／業者提供）

▲CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，設計多項穿搭實用商品。（圖／業者提供）

CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，以「潮玩城市」為設計理念，推出多項穿搭實用商品，其中更有4款為運用門市咖啡渣回收後，轉化製作成城市潮流單品，並運用咖啡標語展現生活態度，包括T恤、漁夫帽、咖啡襪、隨行杯等。

10月16日至11月12日期間買CITY CAFE大杯以上，每杯贈1點活動點數，只需集滿4點，即可加價購或用指定點數免費換。10月16日至10月29日期間，更加碼「CITY CAFE大杯以上第2杯7折」，讓消費者享有雙重優惠。

▼CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，設計多項穿搭實用商品。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌展開永續計畫，並啟動「咖啡渣循環再生經濟」，設計多項穿搭實用商品。（圖／業者提供）

ET快訊
女騎士遭撞死！鬼切男辯「是她撞我」　監視器畫面打臉
快訊／蛋價崩跌！創4年新低　蛋農嘆慘賠300萬
PC大廠驚傳兩波裁員　副總裁等高層也變動
明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發
快訊／北韓開炸　震撼畫面曝光
民眾遭亮槍逼車！報警被要求「別PO網」氣炸　雲林警出面回應了
4000萬「廣告攔截神器」不能用了！　Google示警：將停
快訊／中正預校42學生食物中毒　廚房驚見老鼠、蟑螂
欠稅530萬裝死不繳　台中女董遭裁定管收

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家5折省錢必搶！聯名金色三麥打造3新品　永續啤酒、2麵包亮相

肯德基「川麻湘辣紙包雞」新上市！還有萬聖節限量南瓜桶餐

精品美式10杯5折！「膠原拿鐵」第2杯10元　超商咖啡優惠一次看

名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

全家5折省錢必搶！聯名金色三麥打造3新品　永續啤酒、2麵包亮相

肯德基「川麻湘辣紙包雞」新上市！還有萬聖節限量南瓜桶餐

精品美式10杯5折！「膠原拿鐵」第2杯10元　超商咖啡優惠一次看

名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

麥玉珍質疑禁伐補償未獲回應　卓榮泰：我有講你都沒有聽

詹姆斯、柯瑞未來再度聯手？　詹皇不否定：我不知道

黑豹旗／賽前才練硬式棒球！秀峰高中闖女棒4強　教頭很意外

上周腸病毒1.6萬人就醫「5年同期最高」　流行期還要再一個月

「最美校花」簡廷芮當媽依然飄少女味　難敵母女裝魅力

男公然在泳池擼管！爽到極點還在「水中發射」　網急喊：女生別下水

賀軍翔入圍金鐘首露面！捲性侵「整個人瘦一圈」嘆：碰到無妄之災

歡慶台貝建交35週年　貝里斯台灣商展與建交紀念攝影展等現情誼

吳東亮遭指掏空　台新銀發4聲明「嚴重汙衊會提告」

盜刷信用卡58次！買遊戲點數偽造簽名　超商員工下場曝

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

消費熱門新聞

必勝客推萬聖節限定鬼手魷魚搗蛋比薩

全聯限今天破盤價！美妝、家電最低36折

美國大廠保健品現折280只到10/27

麥當勞本周限定10大優惠券出爐

肯德基推出全新川麻湘辣紙包雞

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市

精品咖啡5折爽喝！超商優惠快收

十盛萬聖節免費加料　網友自曝超頂喝法：加這個超好喝

foodpanda5縣市免外送費只有7天！

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

全家省錢必搶！百項商品5折起

高房價高坪效必備「RO飲水神器」

街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

更多熱門

相關新聞

南亞打造全方位織物回收產線　明年量產化學回收絲

南亞打造全方位織物回收產線　明年量產化學回收絲

南亞（1303）旗下永續品牌「SAYA餘創」專注於聚酯再生，在織物回收上有突破性進展，目前已取得48篇跨國專利，包含紡織品脫色、解聚及前處理等多項技術，透過獨特織物回收專利技術，處理舊衣及混紡織物，預計於2025年啟動全化學回收絲量產。

全家小金雞「全家餐飲」11中旬上櫃　拚3年內4品牌達百店規模

全家小金雞「全家餐飲」11中旬上櫃　拚3年內4品牌達百店規模

台中男低血糖倒臥超商　一度昏迷險死

台中男低血糖倒臥超商　一度昏迷險死

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

7-11宣布　關閉北美444間門市

7-11宣布　關閉北美444間門市

關鍵字：

超商永續惜食全家金色三麥7-11咖啡渣

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

即／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面