全家5折省錢必搶！聯名金色三麥打造3新品　永續啤酒、2麵包亮相

▲全家分享「惜食消費3招」，包括「友善食光」鮮食到期前7小時只要7折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為響應世界糧食日，全家分享「惜食消費3招」，除了「友善食光」鮮食到期前7小時7折，還有「全家行動購」即期品下殺5折！另與金色三麥跨界合作，將雙方生產鏈中的「土司邊」、「麥芽粕」等剩食餘料，賦予第二生命，升級開發出聯名新品「永續啤酒」、「香檸蜂蜜滿餡」、「麥麥椪柑乳酪小土司」。

▲全家首度與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

●全家惜食省錢7折、5折必看

全家推出「惜食消費3招」，除了一同減少食物浪費，還能省荷包、做公益。第1招為善用「友善食光」，鮮食到期前7小時7折，搭配APP友善地圖功能，方便消費者到附近超商選購，更邀請會員共同積分，響應「集氣種樹」活動。

第2招為全家旗下電商「全家行動購」即期良品專區，結合會員點數Fa點，超過百項常溫與冷凍即期品限量下殺，只需1點，就能以5折起超低折扣換購。如法國Picard冷凍商品下殺5折，煎烤蔬菜不到百元就可購買；更有瓜瓜園冷凍夯甜薯條，超級銅板價只需19元。

▲透過APP「全家行動購」即期良品專區，超過百項商品5折。（圖／業者提供）

第3招為「公益點數惜食計畫」，鼓勵會員捐出Fa點，1點也能捐，點數將優先轉換為米、麵、罐頭等惜食物資，幫助弱勢家庭溫飽，促進地球共好。



即日起至10月31日再推出雙重抽獎活動，凡活動期間單筆捐滿500點，可抽百元禮物卡(共抽50名)。10月16日世界糧食日限定單日加碼，透過全家APP單筆捐點滿500點，即可再抽16杯Let’s Café中杯經典美式(共抽16名)。

全家商品本部副本部長黃正田表示，銷售端透過「友善食光」機制，平均每個月可減少503公噸的食物浪費，等同減少約168噸碳排放量。訂購端則開發AI鮮食建議訂購系統，協助店長降低報廢成本及環境負擔，帶動鮮食廢棄占訂購比例逐年下降。

●全家X金色三麥聯名3款永續新品

▲全家與金色三麥聯名，提供消費者創新永續飲食提案。（圖／業者提供）

此次全家更首度與金色三麥跨界合作，雙方耗時超過半年，交換彼此生產線上的商品餘料與副產物，像是將「土司邊」再製為啤酒、啤酒的「麥芽粕」研發成麵包，再造循環食品，提供消費者創新永續飲食提案。

▲全家與金色三麥聯名，將剩食餘料升級開發出聯名新品。（圖／業者提供）

其中「香檸蜂蜜滿餡」以金色三麥暢銷啤酒風味為指標，麵包體添加釀酒後的麥芽粕，內餡搭配酸甜檸檬果醬與香甜蜂蜜奶霜，猶如炎炎夏日喝杯檸檬蜂蜜啤酒。

「麥麥椪柑乳酪小土司」除了使用麥芽粕，內餡更使用「格外農品」，以台灣在地醜蔬果製成的青皮椪柑果醬，內含椪柑果肉及果皮，帶出回甘苦甜的大人風味，將生產線上被淘汰的原物料加值成為新商品，將原本可能浪費的食物賦予第二生命。

▲金色三麥運用全家匠土司剩餘邊料，打造便利商店唯一「永續啤酒」，10月16日全家獨家販售。（圖／業者提供）

金色三麥則運用「全家」匠土司剩餘邊料，取代部份麥芽，並以特定比例做為釀酒原料，打造出便利商店唯一「永續啤酒」，金黃色的琥珀酒液，入口帶出微甜的烘焙麵包香氣，平衡了啤酒的苦澀，使得口感更加圓潤、豐富，焦香與麥芽香氣的結合，讓啤酒層次感更突顯，回味無窮，10月16日全家獨家販售，新品上市期間更有「第二件6折」優惠。

●7-11 咖啡永續計畫

▲7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌展開永續計畫。（圖／業者提供）

除此之外，7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌展開永續計畫，將咖啡紙杯、杯套全面採用「FSC森林永續認證」包材，並持續推廣自帶杯與「OPEN iECO」循環杯服務。2024年預估藉由自主永續行動，減少100噸一次性塑料包材，減碳超過200噸，今年也啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，展現永續理念。

▲CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，設計多項穿搭實用商品。（圖／業者提供）

CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，以「潮玩城市」為設計理念，推出多項穿搭實用商品，其中更有4款為運用門市咖啡渣回收後，轉化製作成城市潮流單品，並運用咖啡標語展現生活態度，包括T恤、漁夫帽、咖啡襪、隨行杯等。

10月16日至11月12日期間買CITY CAFE大杯以上，每杯贈1點活動點數，只需集滿4點，即可加價購或用指定點數免費換。10月16日至10月29日期間，更加碼「CITY CAFE大杯以上第2杯7折」，讓消費者享有雙重優惠。

▼CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，設計多項穿搭實用商品。（圖／業者提供）