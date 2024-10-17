「7條通」男持爆裂物拒捕　與警對峙3小時投降...判決出爐

▲吳姓男子因毒品等7案遭通緝，中壢警方去年7月間臨檢，吳持爆裂物與警方對峙。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子因毒品等7案遭通緝，中壢警方去年7月接獲線報登門查緝，吳發現員警登門時卻拒警查緝，手持自製爆裂物揚言與警方同歸於盡，雙方僵持逾3小時，吳男最後在警方喊話下自行拆卸爆裂物投降，現場起出爆裂物、毒品吸食器等證物；桃園地院審結依妨害公務罪，處有期徒刑8月，犯非法持有爆裂物罪，處有期徒刑5年2月，應執行有期徒刑5年4月，還可上訴。

▲警方當場查扣爆裂物、毒品等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，36歲的吳姓男子因毒品等7起案件遭桃檢發布通緝，中壢警方於去年7月間接獲線報，吳男藏匿在中壢區新中北路上某出租套房，於7月19日晚間8時許由中壢警分局偵查隊、派出所等單位在租屋處埋伏，趁吳欲外出時緝捕歸案，吳男欲外出時發現警察在門口埋伏，轉身衝入屋內抓起桌上插有引信竹筒狀爆裂物，大聲揚言警方若衝入將引爆，與警方同歸於盡，警方立即退出屋外，並疏散周遭住戶、拉起封鎖線，並向警察局請求保安大隊霹靂小組特警到場支援，消防局也派出救護車到場待命。

警方在門外安撫吳男情緒，要其冷靜並珍惜生命，勿擴大事端引發更多傷亡。中壢警分局長唐嘉仁與前市刑大大隊長謝有筆直奔前線坐鎮領軍，保大霹靂小組則派出6名武裝幹員到場待命，但吳男堅不開門，雙方歷經3小時僵持，吳男在警方喊話後放棄抵抗出面投降，員警在現場查扣竹筒狀爆裂物、毒品與吸食器等證物。

▲中壢警方與吳姓男子僵持3小時後順利拘捕到案，移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，吳男坦承犯行，辯稱爆裂物是綽號「小豪」之年籍不詳男子送他的，以膠帶纏繞鐵釘等物增加殺傷力，並裝有引信引爆用；檢方根據刑事局鑑定後確有殺傷力，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品與妨害公務等罪嫌將吳男提起公訴。

桃園地院審理時，吳男坦承犯行，法官根據檢警查扣現場之爆裂物，以竹筒盛裝火藥後以木屑封口，插上引信，並以膠帶包覆鐵釘，經刑事局鑑定具有殺傷力與破壞力為證；法官審酌，被告手持爆裂物抗拒警員逮捕，所幸被告最終自行拆卸前揭爆裂物上之鐵釘後束手就擒，未造成實害，且被告坦承犯行。

法官審結，吳男犯妨害公務罪，處有期徒刑8月，犯非法持有爆裂物罪，處有期徒刑5年2月，應執行有期徒刑5年4月，本案還可上訴。