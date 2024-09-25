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男掛報廢車牌上路拒檢狂飆...一路逆向闖紅燈！警破窗拉出壓制

▲桃園市張姓男子今天駕駛白色駕車、懸掛報廢車牌在桃園區中山路行駛被警方發現，示意停車受檢卻瘋狂逃竄還逆向進入單線道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓男子駕駛白色駕車、懸掛報廢車牌在桃園區中山路行駛被警方發現，拒檢逃竄還逆向進入單線道。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今（25）日清晨駕駛白色豐田轎車外出，行經桃園區中山路時被巡邏員警查出懸掛已報廢車牌，示意停車受檢，未料張男不但拒檢且沿途闖紅燈、逆向行駛等危險駕駛，員警呼叫線上警網圍捕，張男一度陷入車陣，為逃逸甚至倒車衝撞警車，最後被優勢警力圍捕，員警破窗將張男揪出壓制到案。經查張男駕駛車牌已逾檢遭註銷，為圖方便才懸掛報廢車牌上路，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市張姓男子今天駕駛白色駕車、懸掛報廢車牌在桃園區中山路行駛被警方發現，示意停車受檢卻倒車衝撞警車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，上午7時40分許，景福派出所警員謝秉翰巡邏經過桃園區中山路，發現一輛白色豐田轎車懸掛報廢車牌，且車身與號牌資料明顯不符，員警示意駕駛停車受檢，53歲張男不但不配合且高速逃離，員警自後尾隨並通報線上警網攔截圍捕。

▲桃園市張姓男子拒檢且瘋狂逃避警網追緝，最後被優勢警力制伏到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓男子最後被優勢警力制伏到案。

張男駕車逃逸過程不斷逆向、闖紅燈，還逆向開進單行道危險駕駛，險些撞上路旁機車，企圖甩開員警追查，最後陷入車陣時竟倒車衝撞警車，最後在優勢警力包圍下，張男無力前進，但仍拒絕下車配合，員警以2輛巡邏車左右包夾，並破窗向車內噴灑辣椒水，張男無路可逃下被員警揪出壓制。

警方查出，張男駕駛車輛逾期受檢，車牌遭監理站註銷，因此懸掛另一輛報廢車牌上路，今天遇警方攔查仍不願配合且高速逃逸，過程都被警方錄下，偵訊後依公共危險罪、妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。

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