桃園通緝犯拒盤查「騎車撞警狂逃」　線上警網逮人...下場曝光

▲桃園市顏姓男子今年5月間騎車行經龜山區某處未依規定開啟方向燈被員警攔查，警方查出顏男係通緝犯要其下車時，顏突然猛催油門撞傷員警後逃離現場。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市顏姓男子今年5月間某日凌晨騎車，行經龜山區某路段，未依規定開啟方向燈被員警攔查，員警查出顏男是通緝犯，要其下車時受檢時，顏卻突然猛催油門撞傷員警後逃離現場，導致員警雙膝挫傷、右小腿擦傷，員警後循線查獲顏男到案；桃園地院審理時，顏坦承犯行，法官審結依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，31歲的顏姓男子於今年5月27日凌晨1時52分許，騎乘機車行經桃園市龜山某路段時，未依規定使用方向燈，為龜山分局大林派出所員警攔查，員警查出顏係通緝犯，要其下車受檢時，顏為規避員警查緝突然猛催油門，撞傷前方陳姓員警後逃離現場，導致陳姓員警雙膝挫傷、右小腿擦傷，案經員警通報線上警力攔查到案，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告顏男於警詢與檢方偵查中均坦承犯行不諱，且有員警之職務報告、台北榮總院桃園分院診斷證明書、警方密錄器畫面截圖等佐證，被告犯嫌足以認定。

法官審酌，被告為躲避查緝、避免刑罰執行，於警員依法執行職務時，見警員距離甚近仍試圖騎車逃逸，導致擦撞警員受傷，妨害國家公務之進行，漠視公權力執行，考量他坦承犯行，法官審結依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，本案仍可上訴。