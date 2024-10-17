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KTV狂歡兩派人馬看不爽互嗆　彈簧刀刺胸腹...酒客慘死街頭

▲桃園市陳姓男子去年11月間與友人在中壢區某KTV飲酒作樂，翌日清晨離去前與於姓男子等人啟口角衝突，陳持彈簧刀朝余胸、腹部等處猛刺，導致傷重送醫不治，警方在現場蒐證。（資料照／民眾提供）

▲陳姓男子去年11月與友人在中壢某KTV飲酒作樂，離去時與余姓男子等人起衝突，竟以刀猛刺余的胸、腹致死。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年11月間，與2名友人在中壢區某KTV飲酒作樂一整夜，翌日清晨離去時，在KTV前疑似與另一派人馬互看不順眼，雙方互嗆，陳持彈簧刀朝余姓男子胸、腹部等處猛刺，導致大量出血送醫不治，行兇搭車逃離。桃園地檢署偵結依殺人罪嫌起訴，將由國民法庭審理，陳男目前在押中。

檢警調查，29歲的陳姓男子去年11月18日晚間與楊姓、許姓男子等人在中壢區某KTV歡唱，翌日清晨6時許離去前與余姓、謝姓男子等5名男女在KTV大門前互看不順眼，雙方發生口角後起爭執，衝突過程中，陳先以右手揮擊謝姓男子頭部，謝則以右手徒手揮擊陳頭部。

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子去年11月在中壢區某KTV殺人案，警方調閱現場監視畫面雙方爭執。（資料照／民眾提供）

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子去年11月在中壢區某KTV殺人案，警方調閱現場監視畫面雙方爭執。（資料照／民眾提供）

未料，陳拿出隨身攜帶彈簧刀朝謝姓男子頸部與背部等處刺擊，因謝及時閃避，仍造成頭部、背部與臉部等處被劃傷，同行余姓男子見狀上前阻止，並將陳男推倒在地，陳起身後再持彈簧刀朝余男左下腹、左胸等各猛刺1刀，造成余心臟左心室遭刺穿，當場造成左側胸腔內大量出血，經送醫急救仍宣告不治，慌亂中，余男則乘隙搭乘白色BMW轎車逃離現場。

中壢警分局接獲通報後出動快打部隊到場蒐證，調閱週遭監視器後確認涉案陳男身分，於2小時內分別查獲涉案28歲楊、21歲許男等人查獲到案，陳男獲悉警方調查後主動到中壢派出所投案。

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子去年11月在中壢區某KTV殺人案，警方現場查獲犯案用彈簧燈等證物。（資料照／民眾提供）

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子去年11月在中壢區某KTV殺人案，警方現場查獲犯案用彈簧燈等證物。（資料照／民眾提供）

桃檢複訊時，陳男坦承犯行不諱，檢方認為陳所為係觸犯刑法之殺人未遂罪、同法之殺人等罪嫌，其中涉犯殺人罪嫌部分，依檢察官審酌依國民法官法應將2者合併起訴為適當，偵結依殺人罪嫌由國民法官法提起公訴。

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