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追拒檢車！新北警朝輪胎開3槍「打死後座乘客」　無罪定讞

▲▼警開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲員警開槍追捕的監視器畫面。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和分局張姓員警，2022年3月間駕駛警車在路上巡邏時，打算攔查一輛可疑車輛，但對方卻加速逃逸，員警追捕過程中開了3槍，子彈卻擊斃後座的鍾姓乘客，張因此被依過失致死罪嫌起訴。但最高法院審理後，判決員警無罪確定。

2022年3月10日深夜，新北市政府警察局中和分局中原派出所張姓警員，駕駛警車執行巡邏任務，行經錦和路、中正路口雙和醫院附近時，發現一輛自小客車側面有撞擊痕跡，十分可疑，以警用電腦一查，發現是一部懸掛偽造車牌的車輛。張員隨即趨前打算盤查。

不料，車上的林姓駕駛拒絕臨檢加速逃逸，在人車密集路段上，一路以高速繞行危險駕駛，最後困在車陣中，張姓員警下車後，以警用手槍朝林的車尾連開3槍，其中1槍打中後座乘客鍾姓男子的頭部，鍾送醫後不治身亡。家屬提告，檢方依過失致人於死罪嫌，將員警起訴。

▲▼鍾男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲坐在車子後座被打死的鍾姓男子。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

一二審均判決員警無罪，其中，二審高等法院根據員警用槍的正當性，認為林男的車輛在人車密集路段危險駕駛，對往來行人之生命、身體造成重大危害，當時員警為制止林男危險駕駛，朝該車開槍射擊3槍，符合《警械使用條例》的用槍事由，具有正當性。

至於用槍是否過當？高院依現場勘察報告等資料，確認員警射擊的目標是車輛輪胎，雖然以邊跑邊開槍方式射擊行駛中車輛，固然較不穩定，但仍是衡酌當時情況之急迫性、林男危險駕駛可能造成危害之嚴重性，是不得不為之舉。縱然子彈不慎射中該車後擋風玻璃右側，也未逾越用槍必要性。

此外，高院也指出，雖然員警射擊到車輛後擋風玻璃，而可能使子彈折射；但這非員警所能預見。而在林男高速危險駕駛之急迫情況下，員警在拘捕過程中盡量朝下往車輛輪胎處射擊，避開車內駕駛或乘客，已善盡使用警槍的注意義務。最後高院仍判決無罪。全案再上訴，最高法院13日駁回檢方上訴，員警獲判無罪確定。

▼家屬曾開記者會質疑員警用槍過當，引發喧然大波。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲▼兒子是暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

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