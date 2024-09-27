桃園男酒駕拒檢！撞機車卡底盤繼續逃　「狂噴火花」恐怖畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警今（27）日凌晨在桃園區中正路巡邏時，發現一輛白色休旅車闖紅燈且車頭有明顯撞擊痕跡，於是鳴笛示意停車受檢，但該輛休旅車卻拒檢且沿途蛇行且一路闖紅燈高速逃逸，警方自後追緝並呼叫線上警網圍捕，休旅車逃竄期間還擦撞一輛機車，駕駛無視機車卡在車底仍一路高速逃逸，沿路狂噴火花，畫面怵目驚心。警方最後以警車強力逼停，將徐姓駕駛拉下車制伏，經酒測值為每公升0.09毫克，雖未超標，警方偵訊後仍依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園徐姓男子闖紅燈，且車頭明顯有撞擊痕跡，員警鳴笛示意停車受檢，但徐逃逸且車底卡住機車冒火花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市徐姓男子今天凌晨開車行經桃園區中正路時闖紅燈，逃逸過程還撞倒女騎士，警方以車逼停後壓制到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，34歲的徐姓男子昨晚開車至桃園市桃園區某餐廳赴宴，今天清晨5時許駕車欲回家途中，行經桃園區中正路時闖紅燈，被桃園警分局武陵派出所警員羅陳俊毅等3人目睹，員警看到休旅車車頭嚴重毀損，因此鳴笛示意停車受檢，但徐男不願配合拒檢，且高速駕車逃逸。

▲桃園市徐姓男子今天凌晨開車行經桃園區中正路時闖紅燈，且車頭明顯有撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方尾隨休旅車追緝，休旅車沿途高速逆向蛇行，還連續闖紅燈，行經桃園區大興路右轉大業路時，因轉彎弧度太大擦撞對向機車，導致丁姓女騎士摔傷、雙腳骨折等傷勢，徐男肇事後仍未停車查看仍繼續逃逸，無視於機車卡在車底仍高速逃逸，休旅車底盤沿途冒出大量火花，員警見情況緊急，立即以無線電呼叫線上警網圍捕，終於以警車強行將休旅車逼至路旁停在路肩處。

▲桃園市徐姓男子今天凌晨開車行經桃園區中正路時闖紅燈，警方欲攔查卻拒檢，最後仍被警方逼車攔停。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方支援警力到場將徐男拉下車制伏，徐男辯稱昨晚在台北市某處，自撞路旁電線杆導致車頭毀損，因為仍能行駛因此駕車到桃園訪友，過程中有喝酒，因趕路闖紅燈發現警車攔查，擔心酒測可能超標才瘋狂逃逸，經警方酒測，酒測值為每公升0.09毫克並未超標，但肇事撞傷女騎士，全案仍依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送桃檢偵辦。