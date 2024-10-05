通緝男拒檢逃逸「逆向+闖紅燈」　逃4分鐘落網下場曝

▲謝姓男子今年8月間在桃園市龜山區復興一路上被警方攔查，但擔心通緝身分被查獲入監，竟高速逆向逃逸，沿途多次闖紅燈，但4分鐘後仍被警網攔捕到案。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

因案遭通緝的謝姓男子今年8月間，開車行經桃園市龜山區復興一路路口，因為違規遭警攔查，謝男擔心通緝身分被查獲將入監，因而拒檢且高速逃逸，沿途逆向還多次闖紅燈逃逸，經龜山警方通報線上警網圍捕，4分鐘後仍被警網圍捕到案；桃檢調查時，謝坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴。

檢警調查，謝姓男子今年8月11日上午7時56分駕車行經桃園市龜山區復興一路、文化七路口處時，因違規遭龜山警方攔查，謝男擔心自己遭通緝身分被查獲，更擔心會因此入監服刑，當場拒檢且猛踩油門逃逸，警方立即通報線上警網圍捕。

謝男沿途逆向高速逃逸，還多次闖紅燈企圖躲避警方追緝，嚴重影響路人及其他車輛公眾之安全，未料在4分鐘後警網仍在龜山區興華三街45巷前圍捕到案，經查出謝男具通緝身分，依公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，謝男坦承犯行，檢方根據警方提供現場監視畫面截圖、密錄器畫面光碟等佐證，確認其犯行明確，檢方認為謝男行徑已經嚴重影響路人及參與道路交通之公眾安全，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴。