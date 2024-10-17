派出所當菜市場！退警「蕭湘公子」性騷遭訴　又嗆：天天110伺候

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

55歲蕭姓退休員警在抖音平台化身「蕭湘公子」，經常發布攻擊警方的影片，日前才因在派出所對女警襲胸，遭依違反性騷擾起訴。昨(16日)下午4時許又至桃園八德分局大安派出所，持手機對現場員警錄影咆哮，出言恐嚇「天天100通110伺候你們」，遭依違反社會秩序維護法送辦。

▲退休警「蕭湘公子」跑到桃園大安派出所持手機錄影。（圖／記者沈繼昌翻攝）



蕭男昨天發布的抖音影片中，指控大安派出所員警接到他的電話「似乎不是很爽快」，他立刻騎車至該所，持手機在所內逛了一圈，將在場員警的臉全都拍了一遍，文內還自嘲「記得要與女、男警保持安全距離，免得被栽贓為性騷擾犯嫌。」

八德分局表示，昨下午3時58分蕭男致電稱整條桃鶯路違停，員警獲報後告知會派員前往取締，渠料掛完電話後蕭男即至大安派出所對執勤員警拍攝、咆哮，員警全程開啟密錄器蒐證，並告誡蕭男在駐地機關嚴禁錄(影)音。

惟蕭男不聽勸阻，仍持續攝影，影片中蕭甚至出言嗆「你們大安所是包庇是吧、天天100通110伺候你們大安所」、「誰是你學長，我是老百姓」，案經員警全程蒐證，檢視蕭男行為已構成違反「社會秩序維護法第68條第2項」藉端滋擾公共場所，及第85條第1項妨害公務，本分局已立即啟動調查，並依法究辦。

八德分局表示，對於有心人士藉端滋擾及不當言詞方式，干擾執勤員警且具有藐視公權力意思，此行為不容姑息，為捍衛嚴正執法立場，對於不理性且干擾執行職務違法行為將完整蒐證、依法究辦，以維護員警執法尊嚴。