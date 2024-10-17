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林佳龍受邀華府智庫演說　盼以「總合外交」攜手美方促進區域穩定

▲台積電德國建廠、輝能科技前進法國，林佳龍：歐盟對台灣的支持力道越來越大。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者郭運興／台北報導

外交部長林佳龍應邀於美東時間10月16日，在華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）年度研討會，以預錄影片方式發表專題演說。會中林佳龍闡述，當前威權主義結盟與擴張對國際秩序的嚴峻挑戰，肯定美國建構網格狀體系強化堅實夥伴網絡，台灣作為國際社會不可或缺的成員，期盼推動「總合外交」，與美方共同應處各項挑戰。

「全球台灣研究中心」是華府第一個以台灣為研究核心的智庫。本次年會主題為「台美關係：在全球動盪中堅無可摧之夥伴關係」（US-Taiwan Relations: An Ironclad Partnership in a Period of Global Disruption），聚焦探討台美國防及安全合作、美國大選選情、中國灰色地帶威脅及地緣政治安全議題。

林佳龍於研討會中表示，中方加劇對台軍事恫嚇，並運用法律、輿論及認知「三戰」加大對台攻勢，更意圖透過灰色地帶行徑，在台海創造「新常態」，嚴重影響區域及台海的和平穩定。

林佳龍表示，我國感謝美國對台灣安全的堅定支持，近年並運用「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）等方式協助；另一方面，台灣持續提高國防預算，厚植全社會防衛韌性，強化防衛戰力。

林佳龍指出，我國以繁榮為基礎的經貿外交為「總合外交」的核心工作，期盼未來台美持續在「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等平台，強化供應鏈韌性及提升關鍵領域合作，另也將透過「一加一等於三」的理念，一起協助第三國發展，並在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下擴大與各國合作因應全球問題與挑戰，實現從「固邦」到「榮邦」的政策願景。

最後，林佳龍強調，台灣需要世界，世界也需要台灣。我國將持續與美方、盟友及夥伴密切合作，落實總合外交理念，拓展國際交往。

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