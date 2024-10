林佳龍受邀華府智庫演說　盼以「總合外交」攜手美方促進區域穩定

▲外交部長林佳龍。(圖/翻攝林佳龍臉書)

記者郭運興/台北報導

外交部長林佳龍應邀於美東時間10月16日,在華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute, GTI)年度研討會,以預錄影片方式發表專題演說。會中林佳龍闡述,當前威權主義結盟與擴張對國際秩序的嚴峻挑戰,肯定美國建構網格狀體系強化堅實夥伴網絡,台灣作為國際社會不可或缺的成員,期盼推動「總合外交」,與美方共同應處各項挑戰。

「全球台灣研究中心」是華府第一個以台灣為研究核心的智庫。本次年會主題為「台美關係:在全球動盪中堅無可摧之夥伴關係」(US-Taiwan Relations: An Ironclad Partnership in a Period of Global Disruption),聚焦探討台美國防及安全合作、美國大選選情、中國灰色地帶威脅及地緣政治安全議題。

林佳龍於研討會中表示,中方加劇對台軍事恫嚇,並運用法律、輿論及認知「三戰」加大對台攻勢,更意圖透過灰色地帶行徑,在台海創造「新常態」,嚴重影響區域及台海的和平穩定。

林佳龍表示,我國感謝美國對台灣安全的堅定支持,近年並運用「外國軍事融資」(FMF)、「總統提用權」(PDA)等方式協助;另一方面,台灣持續提高國防預算,厚植全社會防衛韌性,強化防衛戰力。

林佳龍指出,我國以繁榮為基礎的經貿外交為「總合外交」的核心工作,期盼未來台美持續在「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)等平台,強化供應鏈韌性及提升關鍵領域合作,另也將透過「一加一等於三」的理念,一起協助第三國發展,並在「全球合作暨訓練架構」(GCTF)下擴大與各國合作因應全球問題與挑戰,實現從「固邦」到「榮邦」的政策願景。

最後,林佳龍強調,台灣需要世界,世界也需要台灣。我國將持續與美方、盟友及夥伴密切合作,落實總合外交理念,拓展國際交往。