王世堅轟裕隆扶不起阿斗　再批「開租賃公司放高利貸是你本業？」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日拋出對等關稅政策，對台灣祭出32％重稅。對此，民進黨立委王世堅日前指出，台灣60幾年來，一直以不合理的高關稅保護「裕隆汽車」，還直指裕隆是扶不起的阿斗；裕隆汽車則在6日發出聲明反擊，呼籲不要以訛傳訛、惡意中傷。對此，王世堅下午又出面砲轟，批評「開租賃公司放高利貸是你的本業嗎？」

針對王世堅日前的批評，裕隆今天透過聲明回應，強調企業從本業出發，隨著資源的累積與發展而進行相關與非相關多角化，這是對股東負責、對員工負責的正常作為，也是企業發展的常識，證諸台灣其他有類似發展脈絡的集團企業亦是如此，實無須再以訛傳訛、惡意中傷。

對此，王世堅下午出面受訪時再次砲轟，「國家對於裕隆的高關稅保護是個錯誤」。他表示，現在就是要檢討政策調整，不可否認這60幾年來，政府就是罷黜百業、獨尊裕隆，裕隆則得了便宜又賣乖。

王世堅表示，過去裕隆怎麼起家的，當需要土地時，政府想方設法籌措；要資金時，除了公營行庫配合，政府還獎勵研發款項。他說，現在不是要檢討裕隆為什麼成為阿斗，自己要當阿斗，自己不認真、不努力、不務正業是他們的事，要自甘墮落、唯利是圖，只懂得占盡國家社會的便宜，賺一些不當得利，這是另一回事。

王世堅反問，開租賃公司放高利貸是他們的本業嗎？是當初政府要扶植、保護國有汽車產業的原意嗎？他說，政府現在馬上可以取消針對汽車、保健食品課徵高關稅，讓美國心理平衡、願意坐下來談，先表達這份誠意。