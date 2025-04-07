兒童未坐安全椅死亡率增8倍！後向座椅最安全　專家曝使用4字訣

▲遵守兒童使用安全座椅4字訣保平安。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為守護幼童乘車安全，兒童乘坐汽車時一定要坐在後座，因為後座是最安全的地方，也是兒童安全座椅安裝的位置，而正確使用兒童安全座椅更是保證乘車安全的關鍵。

花蓮衛生局提供使用兒童安全座椅的口訣「後、安、固、指」。兒童安全座椅只能安裝在車輛的「後」座，特別是兩歲以下的小朋友，更應該選用「後」向式安全座椅，請按照說明書的指引正確「安」裝安全座椅；安裝好後，請確認安全座椅穩「固」不搖晃；最後務必確認小朋友繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙，守護寶貝安全回家。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生局於113年進行兒童乘坐安全座椅問卷調查，共回收572份有效問卷，其中520戶家庭擁有汽車，調查結果顯示，這些家庭中有428份佔82.3%已有安裝汽車安全座椅。然而，約四分之一家長表示幼童不願意乘坐，主要原因前三名分別為：「被綁著覺得不自由，喜歡在車子裡自由移動」、「想要給媽媽抱著」、「感覺很熱、不舒服」。結果顯示，如何有效引導幼童願意乘坐安全座椅，成為提升使用率的重要課題。

朱家祥進一步表示，根據美國高速公路交通安全局NHTSA的交通事故統計，兒童未乘坐安全座椅的死亡率是乘坐者的8倍。行車時使用安全座椅可降低兒童頸部73%衝擊力、減少71%死亡率，後向乘坐的安全性提高75%。建議家長，選擇符合國家標準CNS 11497檢驗規定的適齡汽車安全座椅，安全座椅的前座椅背後方也盡量不要放置硬物及尖銳物，為避免駕駛分心，當孩子乘坐於後座安全座椅時，建議旁邊可多1人陪同，同時提醒駕駛專注於眼前路況，減少回頭察看的頻率，確保每次乘車時幼童正確乘坐，才能真正降低交通事故傷害的風險，守護孩子的生命安全。

連假來臨時，許多家庭計畫帶孩子外出遊玩，呼籲家長：「開心出遊，安全第一」，為了孩子的安全，無論短程或長途行車，都應確保孩子正確乘坐符合標準的汽車安全座椅，並妥善固定安全帶，掌握以下4字口訣，讓爸媽輕鬆又正確的使用：

「後」：只安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅。

「安」：請依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅。

「固」：安裝完成後，必須確認安全座椅穩「固」不搖晃。

「指」：確認寶寶繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙。

衛生局呼籲，為孩子打造最安全的乘車環境，養成正確的乘車習慣，守護每位孩子的平安與快樂，共度一個安心又愉快的連假出遊。

