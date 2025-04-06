聯電員工求助「希望政府救聯電」！柯志恩：柯總召別再長篇大論

▲國民黨立委柯志恩呼籲，三黨黨團會商時，柯建銘總召別再長篇大論。（圖／記者賴文萱攝）



記者柯振中／綜合報導

針對美國對台課稅的事件，總統賴清德透過錄影發表五項策略，其中第一要務便是展開談判，行政院長卓榮泰也邀請3黨黨團進行會商。對此，立委柯志恩呼籲，對於黨團會商，相信國人都樂觀其成，但希望民進黨立院黨團總召柯建銘別再長篇大論、破壞會談氣氛。

近日有媒體報導稱「美國計劃將所有半導體產業從台灣移回美國」，而4月2日所謂台灣半導體進口美國可豁免的說法，可能只是虛晃一招。專家預測，前美國總統川普很快會再度對台灣採取行動，目標是將台灣的半導體產業搬回美國。柯志恩質疑，賴政府是否有警覺並及早溝通，以應對川普的相關指控。

此外，柯志恩說，有聯電員工向她表達擔憂，希望政府能夠救救聯電，擔心政府高層施壓聯電接受格羅方德（又譯格芯，GlobalFoundries）的收購。據悉，格羅方德去年虧損87億台幣，而聯電則獲利472億元，質疑前者有無資金能力完成收購。傳言指出，經濟部長郭智輝下月赴美，可能是為見證合併簽署備忘錄。對此，媒體也有報導，顯示這些傳聞並非空穴來風。

總統賴清德表示將組建「台灣投資美國隊」，以深化台美經濟合作。然而，柯志恩質疑，這是否只是為了向美方奉上豐厚獻禮。她強調，台灣面臨的挑戰十分嚴峻，希望執政黨能有效溝通，並提出降低衝擊的對策。

柯志恩提醒，川普早已公開點名台灣搶走晶片生意，並表示「不奪回來會很不高興」。她建議總統不要低估川普對國際經濟秩序的破壞力，並呼籲政府慎思台灣在美中角力中的最有利位置。

此外，立法院長卓榮泰邀請三黨黨團會商，相信國人樂觀其成，但也希望柯建銘總召別再長篇大論、破壞會談氣氛。柯志恩期望，朝野齊心努力，為台灣尋求最佳出路，她同時也呼籲朝野停止大罷免，以利朝野大合作。