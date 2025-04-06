影／賴清德釋8分鐘影片！向國人談話全文看這裡　5策略因應關稅戰

記者陶本和／台北報導

針對美國總統川普拋出的對等關稅政策，對台灣祭出32％重稅，總統賴清德6日下午於官邸與傳統產業代表、中小微型企業代表會面；會後，他也釋出向全國人民發表的8分鐘談話影片，並拋出5大策略，正式回應美國關稅戰。

▼總統賴清德因應美國關稅戰，5日下午與ICT產業大老在官邸舉行會商。（資料照／總統府提供）



賴清德談話全文：

各位國人同胞，大家好。

美國政府近日以「對等」為名，宣布對世界各國加徵關稅，台灣也名列其中，加徵32%，這勢必對我國造成重大影響。目前，各國已經紛紛回應，有些國家甚至採取報復性措施，預期全球經貿將發生巨大的變化，臺灣是外貿導向的國家，面對未來的挑戰，舉步必然維艱，必須步步為營，才能轉危為安。

這段期間，感謝社會各界提供寶貴的意見，政府極為重視，將列為決策的參考。

然而，如果冷靜、仔細分析臺灣對美國的貿易，我們會發現，去年，臺灣對美國出口金額是1,114億美元，占全體出口總額的23.4%，其他75%以上的產品是銷往美國以外的世界各地。銷往美國的產品，其中具備競爭力的資通訊產品以及電子零組件，就占了65.4%，這表示臺灣的經濟，其實仍具有相當的韌性。只要應對策略適當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌。

面對美國的「對等關稅」，臺灣沒有計劃採取關稅報復；企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

但我們要讓美國清楚知道，臺灣對於美國經濟發展的貢獻。更重要的是，我們要積極掌握全球經濟情勢的變化，加強臺美產業合作，提升臺灣產業在全球供應鏈的地位，在維護臺灣經濟持續發展的目標下，採取以下五項策略來應變。

策略一，透過談判，全力爭取改善對等關稅，有五點作法：

1、臺灣已經組成談判小組，由行政院鄭麗君副院長領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界。談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從臺、美雙方「零關稅」開始談起。

2、擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，國防部也已經提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行。

3、擴大對美國的投資，目前臺灣累計對美國投資金額已經超過1,000億美元，創造約40萬個工作機會，未來，除了台積電加碼投資，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可以加碼投資美國，深化臺美產業合作。臺灣政府協助整合出「臺灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合「美國投資臺灣隊」，讓臺美經貿合作更緊密，共創未來的經濟黃金時代。

4、排除非關稅貿易障礙，非關稅貿易障礙是美國評估貿易夥伴對美貿易是否公平的指標，因此，我們將積極解決已經存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利。

5、解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

策略二，提出產業支持計劃，針對國內受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，給予及時且必要的支持與協助，行政院卓榮泰院長已經於前日率領團隊公布九大面向，20項措施。未來會針對各個產業的不同影響與特殊性給予支持，並協助創新升級轉型。

策略三，提出中長期經濟發展計劃，此時此刻，政府必須同時提出經濟及產業發展的新策略，這也是突破未來經濟挑戰的根本途徑。

政府將積極和友盟國家合作，既開拓多元市場，也可強化產業上、中、下游整合，讓臺灣產業生態系更完整，也推升臺灣產業升級轉型。我們也要善用半導體製造、IC設計，資通訊產業、以及智慧製造等產業優勢，打造臺灣成為人工智慧島，推動食衣住行以及軍工、安控、次世代通訊，大健康等種種應用產業的發展，邁向智慧、永續、繁榮的新臺灣。

策略四，臺灣加1；亦即臺灣加美國的新布局：

「立足臺灣，布局全球，行銷全世界」是臺灣的國家經濟發展戰略，其中最重要的是立足臺灣，臺灣一定要站穩腳步，不因為這次風波而動搖。因此，政府會獎勵投資，鬆綁法令，並且持續改善臺灣的投資環境，積極滾動解決水、電、土地、人力、人才各項問題，來協助企業根留臺灣，加碼投資臺灣。另外，也要幫助臺商的海外生產基地做必要的調整，形塑臺灣加1，也就是國家經濟發展戰略將調整為「立足臺灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」。利用供應鏈的新布局，加強臺灣產業和美國產業合作，也進一步進入美國市場。

策略五，開啟產業傾聽之旅：

產業不分類別，不管大小，美國一旦開徵對等關稅，不論多少都會帶來衝擊，我和行政院卓榮泰院長率領的團隊，將分頭傾聽業界的心聲，隨時解決問題，也讓政策更符合需求。

各位國人同胞，過去半個多世紀，臺灣經歷兩次能源危機、亞洲金融風暴、全球金融海嘯、以及疫情衝擊等，一次又一次的嚴酷考驗，我們不但能夠克服困難，而且化危機為轉機，讓臺灣經濟脫胎換骨，更上層樓，也更具韌性。面對當前的挑戰，政府會和民間攜手合作，行政院的對策也希望立法院不分朝野都能夠支持，為臺灣經濟打開更寬闊的出路。

讓我們一起加油，謝謝大家。