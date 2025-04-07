綠委向賴清德喊話「蔡英文、蕭美琴」赴美談判　要快不能再等

▲民進黨立委陳素月、何欣純召開記者會，公開建議賴清德應該請蔡英文、蕭美琴擔任特使團長赴美談判。（圖／陳素月辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅，對台祭出32％重稅；而總統賴清德也透露，我國已組成談判小組，並由行政院副院長鄭麗君領軍。不過，民進黨立委何欣純、陳素月7日召開記者會表示，應該要極具重量、有經驗、有專業的人來擔當赴美談判的特使團團長，甚至公開建議由前總統蔡英文，或指派副總統蕭美琴。

賴清德昨日（6）透過影片發表公開談話，提出五項策略來因應關稅戰。至於對美談判方面，賴清德也透露，已經由鄭麗君領軍組成談判小組，談判關稅從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

面對關稅戰，民進黨立委陳素月、何欣純7日上午在立法院舉行「川普對台課徵32％關稅，傳產及中小企業受衝擊大，政府準備好了嗎？！」記者會。

何欣純表示，賴清德提出的五大策略都必須趕快執行，最重要、產業最關心的就是「關稅談判」問題。她認為，賴清德的五大策略第一個就是談判小組，卓榮泰交付鄭麗君快速組成談判小組，也已有派人赴美談判。

不過，何欣純認為，此事事關重大，攸關台灣經濟產業與數百萬勞工，談判要快且要極具重量、有經驗、有專業的人，來擔當赴美談判的特使團團長。

何欣純更公開拋出人選，認為可以由前總統蔡英文擔任特使團長。她認為，蔡英文過去有非常寶貴談判資歷，現在雖然卸任，但一直關心國政，不管對中國政策、兩岸關係及對美溝通談判有非常豐富經驗。

除了蔡英文，何欣純也表示，地方很多產業想到蕭美琴，蕭美琴過去駐美代表時表現非常傑出，母親是美國人，對美國關係大家認為是最能溝通無礙。

陳素月也認同何欣純的看法，她表示，談判要快，不能再等，且需要重量級談判代表，希望賴清德能夠趕快聘蔡英文，或是派蕭美琴領軍進行談判，中小企業引頸期盼、焦急等待可以有個好消息。