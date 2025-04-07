卓榮泰邀3黨會商　民眾黨5訴求：全程直播、說明與美「嚴正交涉」進度

▲民眾黨團「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

美國對台課徵對等關稅32%，對出口導向的台灣產業帶來重大衝擊，行政院長卓榮泰今（7日）下午2時將邀請立法院長韓國瑜、立院3黨團3長見面，討論政府因應策略。對此，身兼立院民眾黨團總召的黨主席黃國昌提出5項訴求，包括全程直播、政院在本週到立院專案報告、說明與美「嚴正交涉」進度、應儘速與美簽訂雙邊貿易協定（BTA），以及將在野黨省下的2000餘億總預算，擴大援助產業與勞工。

立院民眾黨團7日上午召開「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長林昭姿出席，並將於今天下午2時到行政院與卓榮泰共商國是，但黃國昌批評，行政院提供的會前資料，竟是4月4日行政院記者會PPT內容。

針對下午到行政院與卓榮泰會議內容，黃國昌表示，民眾黨團要提出5點具體訴求，第一，今天下午既然是行政院邀集3黨團代表討論行政院想討論的事情，「我們認為這些資料公開透明、全程直播，讓全國人民知道，我們行政院到底準備什麼東西？我也蠻好奇行政院到底準備什麼東西，因為拿到下午會議資料，就是那天行政院開記者會的簡報」。

黃國昌質疑，行政院接下來打算怎麼辦？方案是什麼？希望國會怎麼配合？就全程公開直播，不要等到會議結束後，還要私下跟媒體放話、帶風向洗地，「這就是我們過去幾天看到的，這政府不僅是會睡覺，還會放假新聞出來洗地、添亂，出來裝忙。」

黃國昌指出，第二，今天民眾黨團願意到行政院去，但在憲政體制上，行政院應該要到立院做專案報告，「我們今天會當面跟行政院提出這樣的訴求，請政院儘速在這週內到立院專案報告，白紙黑字報告交出來，讓全體國人看看，我們政府接下來應對措施到底是什麼？」

黃國昌說，第三，賴政府團隊第一時間說要「嚴正交涉」，認為美國川普政府對台灣施加32％高關稅有3大不合理，「請問目前政府『嚴正交涉』的進度跟結論是什麼？」今年2月經濟部派代表稱已去華府溝通，現在才發現，今年2月去華府溝通，到底溝通了什麼？溝通出32％高關稅。

黃國昌稱，現在民進黨政府又告訴大家，有代表團要去「嚴正交涉」，結果搞半天，外交部長林佳龍根本沒去，國安會秘書長吳釗燮去美國也不是為了此事，而宣布的人好像是行政院副院長鄭麗君，「現在賴政府應告訴國人『嚴正交涉』進度為何，是還在準備訂機票嗎？」

黃國昌提到，第四，總統賴政府昨天發表談話，相信許多公民看了五味雜陳，不知道怎麼形容，但如果今天跟美國都還沒嚴正交涉，現在就將底牌亮出來，說要從零關稅開始談、增加對美採購，「我不知道該怎麼形容，這是單純的割地賠款嗎？換到了什麼？」

黃國昌認為，2022年民進黨稱「台美關係非常好」，簽了21世紀貿易倡議，結果現在如同一張廢紙，台積電也同意去美國投資了，32％關稅還是直接壓下來，提高對美採購、從零關稅開始談，可想而知會對台灣產業造成多大衝擊，倘若這是賴政府要採行的措施跟應對方式，全體台灣人就有權利知道「我們換到什麼」，而不是片面表達台灣願意配合的事項。

黃國昌喊話，美國稱台灣是民主盟友，但當賴政府宣布要做這些事情以後，「台灣到底從美國盟友那邊換到什麼？」現在應證21世紀貿易倡議一點用都沒有，既然如此，就簽一些對台灣有實質保障的雙邊貿易，應簽訂台美雙邊貿易協定（BTA）確定彼此之間權利義務，以及規範基準。

最後，黃國昌說，第五，去年中央總預算在國會實質審查把關下，幫納稅人省了2000多億預算，現在應證就是「及時雨」，與其把這些錢撒去買網軍、養綠媒，不如這時候拿出來好好幫助產業跟勞工，這才是錢用在刀口上，而不是像現在政院拿史上最高預算，還一直哭窮說「沒錢買衛生紙、糕點」。