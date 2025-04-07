台鐵票價調漲6月上路　4／15起進行巡迴教育訓練

▲台鐵票價預計6月23日調漲。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵票價調漲方案拍板通過，調整後平均費率為每公里1.82元，平均調幅約26.8%，預計6月23日上路。台鐵公司近日也發布內部信給員工，並表示，已責成營業處及系統承商辦理票務系統程式修改及測試，將於4月15日起進行北、中、南、東巡迴教育訓練，提供現場工作指引及操作手冊，確保票價調整能如期如質上線。

台鐵公司近日發布內部信指出，台鐵票價自1995年調整以來，已30年未曾變動，期間物價指數大幅上漲，使票箱收入難以支應營運成本，感謝所有同仁持續堅守崗位，努力達成工作目標，但公司營運不能只靠同仁的使用及熱情支持，因此今年再度提出票價合理化調漲案。

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台鐵公司表示，在交通部及董事會支持下，3月28日已獲行政院核定，將於6月23日實施新票價，將使公司的財務體質更加健全，讓公司能有更充裕的資源投入到設施設備的改善、車輛維修的強化、安全管理機制的落實，以及對於同仁執勤環境與福利待遇的提升。



台鐵公司指出，為了讓大家順利適應此次票調變革，日前已責成營業處及系統承商辦理票務系統程式修改及測試，相關程序正進行中，也將於4月15日起進行北、中、南、東巡迴教育訓練，提供現場工作指引及操作手冊，強化服務意識與專業技能，確保票價調整能如期如質上線。

台鐵公司強調，隨著公司營運狀況改善，將逐步提升員工的福利與待遇。安全與服務是台鐵的核心價值，票價調整只是改革的一部分，仍有許多努力的空間。