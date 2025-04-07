關稅血洗美股蒸發破200兆　川普兒子一句話暗示透玄機

▲美國爆發反關稅示威，民眾憂心高關稅將拉高物價並引發經濟衰退。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普祭出關稅血洗全球，導致美股道瓊指數市值蒸發6兆美元（約新台幣198.6兆元），不過川普本人卻顯得老神在在，從容度假打高爾夫球。川普身邊的幕僚則透露，實際上股市跌幅可能超過川普的容忍範圍，而川普次子則發文語帶玄機，似乎暗示要各國盡快開始行動。

綜合外媒報導，在宣布廣泛課徵關稅後，川普前往他位於佛羅里達州的私人俱樂部度假，悠閒打高爾夫球。與此同時，由於市場預期關稅可能引發經濟衰退，美國股市出現大幅下跌。美聯社形容，川普正在考驗美國民眾的耐心，因為有無數人的退休金和儲蓄也正隨著股市蒸發，引發社會不安。

儘管市場面臨巨大壓力，但川普仍在個人社群平台Truth Social發文喊話，鼓勵美國民眾要「撐住」（HANG TOUGH），並形容目前正在經歷一場「經濟革命」，過程不會太輕鬆，但最終將迎來勝利。

但根據CNN報導，有不願具名的白宮幕僚透露，川普雖然避開在美股交易時間發表談話，但他實際上密切關注股票走勢；另一名消息人士則透露，股票市場的跌幅程度已經逼近川普能夠容忍的極限。

川普的次子艾瑞克（Eric Trump）則在社群平台發文說，「我絕不會想當最後一個和川普協商的國家，第一個來談判的人就會是贏家，最後一個絕對是輸家。」似乎暗示川普正在等待其他國家主動前來談判，且越早開始就越容易達成更有利的貿易協議。

▲川普形容目前美國正經歷一場經濟革命。（圖／路透）