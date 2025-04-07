　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴！

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市麥當勞李姓男子遭未成年女同事指控強制猥褻 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名17歲少女小羽（化名）在麥當勞打工時，疑似遭李姓主管多次性騷，事後不堪長期心理壓力輕生，震撼社會。案發後，網路盛傳李男是富二代背景，擁權勢包庇，引發輿論撻伐。士林地檢署經數月縝密調查，今（7日）偵結終結，認相關指控證據不足，對李男作出不起訴處分。

全案緣起，李男疑利用監視器死角，在小羽2022年8月入職後於餐廳內多次對小羽伸出狼爪。儘管小羽曾向親友透露異狀，卻因擔憂無法舉證、害怕丟掉工作，選擇隱忍。然而，最終她鼓起勇氣報警揭發。

李男遭解僱後，試圖聯繫小羽尋求和解，甚至狂妄嗆聲。面對他的囂張態度，小羽回應：「你在對我做這些事時，有想過今天嗎？」然而，沉重的壓力終究讓她難以承受，最終選擇在去年11月6日結束自己的生命，留下無法挽回的遺憾。

小羽母親透過網路平台發表對女兒的思念，字字句句滿是悲痛與不捨。她回憶女兒生前的點滴，哀嘆自己再也無法擁抱她、聽見她的聲音，言語間流露出無法抹滅的傷痛。

發文觸動無數人心，許多網友紛紛湧入留言鼓勵，表達慰問與支持。隨著母親的心聲曝光，案件也從幕後浮上檯面，掀起社會輿論，網友群情激憤，開始肉搜該門市麥當勞的所有員工，部分人更以惡作劇方式，致電麥當勞門市，諷刺性地點餐，聲稱要「性侵犯套餐」。麥當勞官方也出面回應，強調將配合司法調查。

士林地檢署去年12月發新聞稿表示，5月下旬受理警方移送本案，充分由當時的婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等。

今為小羽離世的第152天，檢方認李男涉犯強制猥褻罪嫌證據不足，予以不起訴處分；至於小羽及其母親遭控詐欺部分同為不起訴處分。若對檢方不起訴處分不服，則可以向高檢署聲請再議

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2檔重挫甩離千金股名單　11檔上市櫃高價股全殺跌停
營建股也遭大屠殺　李同榮：驚奇第八波可能出現
快訊／港恆生指數開盤洩2119點　失守21000點
兩岸股市今起高關稅黑暗期　台陸專家：波動至少3個月以上
快訊／A股3大指數重挫　近800股跌超9％
股市肯定大跌！　謝金河「但老天爺眷顧台灣」
快訊／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴
快訊／台股「價崩」！開盤殺2086點　台積電開跌停848

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

私菸廠藏民宅！移民署破門逮人　失聯女移工緊抱台籍男友痛哭

大甲媽過西螺大橋爆藍綠首長卡位戰　張麗善、廖秋萍都回應了

高雄瑞豐夜市旁車禍！7旬翁連撞6汽機車3傷　疑身體不適釀禍

快訊／北市麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴！

好心人求助「有人虐狗」！2狗屁屁黏一起 　網友笑了：別管閒事

已婚名醫遭控騙砲　顯赫資歷曝光

已婚帥醫劈多女手法曝　被害人怒：原來他這麼噁

已婚帥醫：想要妳！　遭控騙砲親密合照曝

「睡眠權威」已婚帥醫　遭多女控騙砲

台中男酒後縱火「花圃竄烈焰狂燒」！落跑被逮辯：心情不好

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

#南港站 趕不上車竟掛列車外！男撐到 #七堵 沒力被警拖上月台

私菸廠藏民宅！移民署破門逮人　失聯女移工緊抱台籍男友痛哭

大甲媽過西螺大橋爆藍綠首長卡位戰　張麗善、廖秋萍都回應了

高雄瑞豐夜市旁車禍！7旬翁連撞6汽機車3傷　疑身體不適釀禍

快訊／北市麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴！

好心人求助「有人虐狗」！2狗屁屁黏一起 　網友笑了：別管閒事

已婚名醫遭控騙砲　顯赫資歷曝光

已婚帥醫劈多女手法曝　被害人怒：原來他這麼噁

已婚帥醫：想要妳！　遭控騙砲親密合照曝

「睡眠權威」已婚帥醫　遭多女控騙砲

台中男酒後縱火「花圃竄烈焰狂燒」！落跑被逮辯：心情不好

漢翔Q1接獲歐美、東北亞航空大廠訂單　總金額逾85億元

獨／傳產大佬將組團　出手重塑台中七期「新朗日匯」　

從紅黃單到安全家園！0403花蓮地震一周年，政府補強計畫如何守護你我？

馬來西亞沙巴潛水客的私藏美食！牛雜「蘇多」米粉湯肉量毫不手軟

2檔重挫甩離千金股名單　11檔上市櫃高價股全殺跌停

日GODIVA「櫻花巧克力洋芋片」夢幻登場！花香搭鹹香味一口接一口

湖人狂勝NBA龍頭雷霆27分　詹皇讚連秀神技唐西奇「太精彩」

私菸廠藏民宅！移民署破門逮人　失聯女移工緊抱台籍男友痛哭

「高鈉陷阱」害高血壓！營養師示警3類食物：甜甜的蛋糕也上榜

快訊／港恆生指數開盤洩2119點　失守21000點

【台灣最美風景】路樹突倒在車道上！ #大甲媽 #信眾 合力搬離

社會熱門新聞

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

「睡眠權威」已婚帥醫　遭多女控騙砲

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

已婚帥醫：想要妳！　遭控騙砲親密合照曝

詐團又有新手法！台電緊急公告

Cheap爆議員關說害基層警遭申誡　陳皇宇說明了

已婚帥醫劈多女手法曝　被害人怒：原來他這麼噁

熱心男飛奔壓制搶匪　輪椅女感動：幸好有他

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

已婚名醫遭控騙砲　顯赫資歷曝光

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

大甲媽到北斗！「許效舜」人氣直逼顏清標

台中男酒後縱火！花圃竄烈焰狂燒

台南驚傳女子衝撞火車

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再談股市崩盤！　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點　台股戒備「開盤摜底」

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

女搭雲霄飛車高空摔死　未婚夫全程目睹

裕隆澄清補助！財經網美嗆：台灣傾國力保護60年　我們得到了什麼

「睡眠權威」已婚帥醫　遭多女控騙砲

快訊／台股「價崩」開盤殺2086點至19212　台積電開跌停848

雲林出現「連署超人」！一口氣繳3500份連署書

更多

最夯影音

更多

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面