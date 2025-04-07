快訊／北市麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴！

▲北市麥當勞李姓男子遭未成年女同事指控強制猥褻 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名17歲少女小羽（化名）在麥當勞打工時，疑似遭李姓主管多次性騷，事後不堪長期心理壓力輕生，震撼社會。案發後，網路盛傳李男是富二代背景，擁權勢包庇，引發輿論撻伐。士林地檢署經數月縝密調查，今（7日）偵結終結，認相關指控證據不足，對李男作出不起訴處分。

全案緣起，李男疑利用監視器死角，在小羽2022年8月入職後於餐廳內多次對小羽伸出狼爪。儘管小羽曾向親友透露異狀，卻因擔憂無法舉證、害怕丟掉工作，選擇隱忍。然而，最終她鼓起勇氣報警揭發。

李男遭解僱後，試圖聯繫小羽尋求和解，甚至狂妄嗆聲。面對他的囂張態度，小羽回應：「你在對我做這些事時，有想過今天嗎？」然而，沉重的壓力終究讓她難以承受，最終選擇在去年11月6日結束自己的生命，留下無法挽回的遺憾。

小羽母親透過網路平台發表對女兒的思念，字字句句滿是悲痛與不捨。她回憶女兒生前的點滴，哀嘆自己再也無法擁抱她、聽見她的聲音，言語間流露出無法抹滅的傷痛。

發文觸動無數人心，許多網友紛紛湧入留言鼓勵，表達慰問與支持。隨著母親的心聲曝光，案件也從幕後浮上檯面，掀起社會輿論，網友群情激憤，開始肉搜該門市麥當勞的所有員工，部分人更以惡作劇方式，致電麥當勞門市，諷刺性地點餐，聲稱要「性侵犯套餐」。麥當勞官方也出面回應，強調將配合司法調查。

士林地檢署去年12月發新聞稿表示，5月下旬受理警方移送本案，充分由當時的婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等。

今為小羽離世的第152天，檢方認李男涉犯強制猥褻罪嫌證據不足，予以不起訴處分；至於小羽及其母親遭控詐欺部分同為不起訴處分。若對檢方不起訴處分不服，則可以向高檢署聲請再議。