「23歲台大女」北捷落軌亡…老公筆錄未現身！遺體相驗結果曝光

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

台北捷運府中站5日晚間發生落軌事件！一名23歲賴姓女子在站內落軌， 雖經緊急送醫搶救，仍不幸因傷勢過重宣告不治。賴女家屬接獲消息後，緊急從台中北上處理相關事宜。檢方6日針對賴女遺體進行相驗，稍早相驗結束，初判死因為頭部、腹部撞擊。

▲北捷落軌事件，檢方今於亞東醫院相驗23歲賴女遺體。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧整起事發經過，板南線府中站5日晚間6時53分發生落軌意外，據了解，23歲賴女事發當時，從往頂埔方向的月台闖入軌道，遭進站列車撞上，當場失去生命跡象，站長見狀趕緊通報，並疏散旅客。警消獲報到場，發現賴女頭部有一處明顯外傷，四肢則受有擦挫傷，將人救出後，上擔架送醫搶救，但賴女仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，23歲賴女就讀台灣大學，目前大四、已婚，與丈夫租房住在台北，5日晚間她由中正紀念堂站上車，從西門站轉車前往府中站，不久後便發生憾事。

新北地檢署檢察官6日下午1時30分左右現身亞東醫院，針對賴女遺體進行相驗，約50分鐘左右結束，初判死因為頭部、腹部受到撞擊，家屬對死因沒有意見，後續將開立死亡證明，遺體發還家屬，而賴女丈夫並未現身製作筆錄，至於整起事故詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼北捷板南線府中站發生落軌事件。（圖／記者黃資真攝，下同）

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