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快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德6日傍晚釋出向國人談話的影片。根據影片內容，賴清德表示，台灣已經組成談判小組，由行政院鄭麗君副院長領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界。他認為，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

賴清德在談話中，拋出的策略一，是透過談判，全力爭取改善對等關稅。其中有五點作法：第一，台灣已經組成談判小組，由行政院鄭麗君副院長領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界。談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

賴清德表示，第二，是擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，國防部也已經提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行。

賴清德指出，第三，要擴大對美國的投資，目前台灣累計對美國投資金額已經超過1,000億美元，創造約40萬個工作機會，未來，除了台積電加碼投資，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可以加碼投資美國，深化臺美產業合作。台灣政府協助整合出「臺灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓台美經貿合作更緊密，共創未來的經濟黃金時代。

賴清德表示，第四，排除非關稅貿易障礙，非關稅貿易障礙是美國評估貿易夥伴對美貿易是否公平的指標，因此，我們將積極解決已經存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利。

最後，賴清德表示，第五是解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

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