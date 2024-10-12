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接見廖達琪　林佳龍：盼能帶領民主基金會持續拓展國際空間

▲▼林佳龍接見民主基金會執行長廖達琪。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍接見民主基金會執行長廖達琪。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍今（12日）表示，他昨接見台灣民主基金會新任執行長廖達琪，一起就民主基金會未來的工作規劃，以及如何配合外交政策、鏈結國際民主社群等議題交換意見。林佳龍強調，希望共同推進外交工作守護民主價值，也期待民主基金會能持續強化國際連結、也增進國內的跨單位合作，善用學術、國會、政黨等多元管道，讓台灣走進世界，也讓世界走進台灣。

林佳龍表示，廖執行長是他學術界的前輩，過去民主基金會和亞洲及全球的民主夥伴交流，也期待在廖執行長帶領下，民主基金會能持續協助各領域外交工作的推進，繼續守護台灣和理念相近國家共享的民主、自由、人權價值。

林佳龍也介紹，台灣民主基金會是國家級基金會，自2003年成立以來長期肩負「二軌外交」的重要任務，在協助外交政策推展方面扮演重要角色。日前董事會遴聘廖達琪教授為執行長，三位副執行長則由前駐紐約辦事處處長李光章大使、中興大學陳牧民教授、政治大學盧業中教授出任。

林佳龍表示，相信在學術和外交實務都具有豐富經驗的正、副執行長領導下，能帶領台灣民主基金會的優秀同仁，在國際上以民主為座標，持續拓展台灣的國際空間。

對於該場會談，林佳龍也說，廖達琪執行長分享台灣民主基金會過去幾年的國際活動，不僅參與「世界民主運動」（World Movement for Democracy）大會，也與外交部合作，和美國、日本、英國、斯洛伐克等理念相近夥伴共同舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊及線上研討會，以靈活的「二軌外交」角色讓台灣與全球民主力量接軌。

林佳龍強調，如同總統賴清德所說，近年台灣已成為「世界民主鏈」的亮點，民主基金會過去在協助台灣民間團體的國際參與，推展民主與人權相關活動上不遺餘力，外交部推行「總合外交」政策，盼落實「人人都是外交官」理念，也期待民主基金會能持續強化國際連結、也增進國內的跨單位合作，善用學術、國會、政黨等多元管道，讓台灣走進世界，也讓世界走進台灣。

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