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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰今邀3黨共商國是　黃國昌：會前資料竟是4／4政院記者會PPT

記者袁茵／台北報導

美國對台課徵對等關稅32%，對出口導向的台灣產業帶來重大衝擊，行政院長卓榮泰今（7日）下午2時將邀請立法院長韓國瑜、立院3黨團3長見面，討論政府因應策略，立院民眾黨團雖允諾，但要求先給會議資料。民眾黨主席黃國昌7日批評，會議資料竟然是4日行政院記者會PPT，出這麼大的事情，賴政府、卓內閣散漫無能，讓人匪夷所思。

▲▼黃國昌 民眾黨團記者會 D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌出席民眾黨團「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立院民眾黨團7日上午召開「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會，由兼任黨團總召的黃國昌、副總召張啓楷、幹事長林昭姿出席。

黃國昌表示，今天開這場記者會，老實說大家心情都非常非常沈重，不僅是因為聽到卓榮泰跟全體國人說「不要擔心，可以安心好好睡上一覺」，結果醒來以後發現，不僅僅是今天股市直接跌停崩盤，更嚴重的事情是，全體國人才驚覺，目前民進黨賴清德政府可以沒有準備到這樣程度。

黃國昌提到，這幾天可看出民進黨政府對基本資訊搜集出現嚴重問題，號稱自己參加過國安會議的立院民進黨團總召柯建銘，之前阻止經濟部長郭智輝接受記者的詢問，侃侃而談，號稱參加國安會議只有10%關稅，結果最後出來的是32％，整個政府散漫、無能的狀態，讓全體國人看了真的是目瞪口呆、驚嚇不已。

黃國昌指出，結果過去這幾天，民進黨開始洗地洗新聞裝忙，包括一開始稱國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍率團抵美「秘密會談」，結果後來爆出林佳龍沒有去，之後又發現吳釗燮根本不是去談關稅，「到底在忙什麼？忙著洗新聞出、來洗地搞大內宣與添亂！」

▲▼黃國昌 民眾黨團記者會 D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌說，昨天下午政院跟黨團聯絡，卓榮泰希望邀請3黨團代表到行政院，「在國家憲政體制上，由行政院長召集3黨團代表協商這件事情，到底要怎麼定位，在體制上是有問題的，但對民眾黨而言，國難當頭，看到政府荒腔走板到這樣的程度，我們昨天答應了，今天下午會去出席這場會議」。

黃國昌稱，民眾黨團要求出席會議前，請政院事前提供今天下午會議資料，否則不知今天下午會議的目的、討論內容，「結果到昨天晚上，行政院提供給黨團的內容，竟然就是那天行政院開記者會的PPT！我們收到這些資料時非常驚訝，今天下午開會的資料跟內容，到底要討論什麼議題，開會基礎資料在哪裡，結果昨晚等半天收到的內容，竟然是那天行政院記者會PPT，那你行政院一開始講就好啦！說沒新的資料，就是那天記者會PPT就好了啊！」

黃國昌痛批，出了這麼大的事，「賴政府、卓內閣散漫跟無能，已經讓人看了匪夷所思。」且這些PPT提出來的所謂支持措施跟方案，民眾黨一一比對後發現，都是「新瓶裝舊酒」，全部都是本來既有的措施，「如果你本來既有措施會有效，今天台灣產業、台灣勞工會受到這麼大震撼？」

黃國昌強調，但無論如何，民眾黨願意共同承擔責任，因為這攸關台灣2300萬人民共同的未來，接下來會有非常多產業受到巨大衝擊，進一步延伸到很多勞工、家庭受害，現在許多老闆也不指望政府提出真正有意義措施，只能開始自救。

▲▼立院民眾黨團比對行政院應對關稅的支持措施跟方案，發現都是「新瓶裝舊酒」。（圖／立院民眾黨團提供）

▲▼立院民眾黨團比對行政院應對關稅的支持措施跟方案，發現都是「新瓶裝舊酒」。（圖／立院民眾黨團提供）

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