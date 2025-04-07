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關稅衝擊台股崩跌　蕭旭岑籲賴清德：立即停止大罷免共赴國難

▲▼ 賴士葆 羅智強 徐巧芯等立委與馬英九基金會蕭旭岑執行長 召開 請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭旭岑喊話民進黨應立即停止大罷免行動，共同面對關稅風暴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

川普關稅風暴重擊全球股市，台股清明連假後今補跌，一開盤就湧現恐慌性賣壓，上千個股跌停。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（7日）在廣播節目《千秋萬事》中指出，賴清德對美沒籌碼，甚至對川普政府完全沒溝通管道，這些所謂的談話對廣大國人的幫助有限，應立即停止大罷免，共赴國難，才可適度安定民心，帶領國家面對前所未有的重大衝擊。

蕭旭岑痛批，卓榮泰內閣處理川普關稅問題荒腔走板，卓榮泰應該請辭負責，只會提一堆覆議案，還要國人安心睡？到底怎麼睡得著？對於總統賴清德提出五大因應策略，其中談判關稅預計比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談，蕭旭岑對此表示，看起來就是沒籌碼的樣子，萊豬都吃了、台積電也送了，武器也都買了，美國能做都做還是給台灣32％關稅，其他本來零關稅國家都被祭出高關稅，賴清德憑什麼認為台灣有資格可談零關稅？他直言，從美國智庫以及我政府官員表現看來，都透露一個訊息，就是賴清德跟川普政府之間都沒有線。

蕭旭岑說，全世界股災，許多國家領導人都出來喊話，包含新加坡總理黃循財前幾天的談話都受到很多人肯定，但賴的談話僅提到金融面、經濟產業面的作法，可是對廣大國人的信心幫助有限，在此呼籲賴清德「停止罷免，共赴國難」，不再搞對立和分裂，大家團結在一起，迎向川普的關稅大刀，而此時還在喊大罷免，就是別有居心、出賣台灣的人，卓榮泰想找在野黨共商國是，團結不是嘴巴講，然後拿刀砍人，「大罷免、大撕裂、大對立就是出賣台灣！」

蕭旭岑也批，一些親綠者拚命出來洗地、分析，最後的結論是所以要繼續堅定大罷免，自己看了一方面覺得很好笑，一方面也覺得悲哀，卓榮泰今天邀請立法院朝野黨團共商國是、團結國人，結果綠營還在喊罷免？真是太矛盾了；他也呼籲賴清德放下意識形態，回歸憲法以及與大陸簽的23項協議，如果能跟大陸在經貿上合作，一來可解決產業危機，二來也可左右逢源，對美國產生壓力。

蕭旭岑也呼應前中廣董事長趙少康的說法，台積電應該暫緩赴美，不然沒有籌碼，民意也會支持，在ECFA架構下與大陸合作，也能多了跟美國談判的籌碼。

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