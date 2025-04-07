3大速食店最新披薩優惠包！拿坡里下殺189元、達美樂半價吃

▲3大速食品牌披薩優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理3大速食品牌本月最新「披薩優惠」，拿坡里有6口味披薩只要189元，必勝客、達美樂則推半價好康。

●拿坡里

拿坡里即日起至4月30日祭出平日限定「大披薩189元」優惠，期間凡至門市外帶或內用大披薩只要189元，優惠口味有總匯、夏威夷、西西里燻雞、黃金洋食脆雞、蔬菜、金沙蔬食共6款。

三商i美食卡會員則可享升級優惠，至4月27日前只要透過APP領取優惠券，並使用美食卡連結線上購買大披薩只要188元，且不限平假日，優惠券可使用至4月30日。

▲必勝客祭出平日限定大比薩半價優惠。

●必勝客

必勝客本月祭出平日限定「外帶單點大比薩半價」優惠，優惠口味有雙拼比薩BBQ黃金嫩雞+四小福、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷，最低277元起。

平日限定時間為4月7日起至4月11日、4月14日、4月29日及4月30日總共8天。

▲達美樂祭出披薩半價、買1送1優惠。

●達美樂

達美樂本月全時段祭出一系列披薩優惠，有「火山系列巨無霸披薩外帶半價」，以及「外送買大火山送小披薩」、「外送買巨火山送大披薩」、「外送買巨無霸披薩送大披薩」、「外送買大披薩送小披薩」等優惠，以上火山披薩開放奶香、起司2口味任選；一般披薩包括「16吋巨無霸披薩」、「大披薩」、「小披薩」也推半價優惠，最少有25種口味任選。