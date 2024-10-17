蔡英文才去過　外交部新增捷克等3國旅遊警示

▲捷克布拉格。（圖／記者李宜秦攝）



記者張靖榕／綜合報導

我國前總統蔡英文卸任後首次出訪歐洲，首站便到捷克進行交流，不過外交部領事事務局近日一口氣增加3國旅遊警示，其中也包含了捷克。

中央社報導，領事事務局於10月11日將捷克、蒙特內哥羅以及科索沃的旅遊警示提升至「灰色警示－提醒注意」。領事事務局提醒近期有出國計畫的旅客要注意以下事項。

針對捷克，領事事務局指出，近期有民眾在捷克旅遊時遺失貴重物品或文件，尤其在觀光景點擁擠處，應特別注意隨身物品的安全。如果遇到護照或金錢遭竊，應立即向當地警方報案。此外，捷克法律規定，實體店面商家無需提供購物鑑賞期，因此購物時應事先確認商品，以免引發糾紛。同時，乘坐大眾運輸工具時，旅客必須購票並及時驗票，以免面臨罰款。

對於蒙特內哥羅，領事事務局表示，該國於2020年首次進行政黨輪替，但政治局勢仍未完全穩定，偶爾會發生零星的抗議事件。此外，該國每人平均擁有的槍械數量仍然偏高，這對當地治安構成隱憂，因此提醒旅客要提高警覺，注意自身安全。

至於科索沃，領事事務局指出，科索沃北部的米特羅維察（Mitrovica）、萊波薩維奇（Leposavic）、祖賓波托克（Zubin Potok）以及茲韋錢鎮（Zvečan）等地區，時常爆發阿爾巴尼亞族與塞爾維亞族之間的衝突，民眾應避免前往這些地區，並避免參與當地的任何政治活動。

外交部特別提醒，出國前務必購買海外急難救助及足額的醫療保險，並事先與親友或雇主安排好國際匯款方式，以備不時之需。同時，出國前也應至外交部領事事務局的「旅外國人動態登錄」網頁或透過LINE帳號完成出國登錄，以便在需要時獲得協助。

若民眾在國外遇到緊急狀況，外交部建議立即撥打鄰近的駐外館處聯絡電話，或請台灣親友撥打「外交部緊急聯絡中心」的電話0800-085-095，以尋求即時協助。