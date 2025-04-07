川普必將晶片生產搬回美國！　沈政男：到時就不那麼需要台灣了

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對美國總統川普（Donald Trump）宣布對台灣課徵32％對等關稅，引發國內強烈關注與焦慮，精神科醫師沈政男6日表示，這不僅將重創美國自身經濟，還會讓盟友倒向中國，對台灣而言更是警訊。他直言，川普未來一定會把晶片生產搬回美國，到時就不那麼需要台灣了。

沈政男指出，川普此舉反映的其實是一種「重商主義」作法，也就是以國家之力干預並控制貿易，本質上是一種「經濟上的獨裁」，美國雖是民主典範，藉以批評中國，殊不知此時自己卻正走向另一種獨裁。川普從年輕就認為關稅是一個好東西，而其他國家賺走了貿易順差，是美國的嚴重損失。

沈政男指出，當美國對各國祭出高關稅，這些國家的商品將無法順利輸往美國，自然會轉向中國市場。他說，川普的政策正敲響「世紀變革」的警鐘，將會有新的世界秩序，只是這秩序會以中國取代美國作為結果，成為世界中心，「這不是我說的，而是歐美雜誌。」他批評台灣政府對此事反應是「臉色蒼白、六神無主」，「因為他們隱約知道，美國不再是台灣得保護國了。」

沈政男稱，現在台灣最該討論的是，如果中國逐漸取代美國，成為新的世界中心，或者說有這可能，台灣該怎麼因應？是不是應該重新回頭尋找中國市場？32％關稅，不是開玩笑！台灣會有多少中小微型企業倒掉？光是政治效應就想都不敢想了。

沈政男最後提及，川普「百分百要將晶片產業帶回美國」，若台灣失去關鍵的產業優勢，國際地位將受到動搖，「到時候就如同國外媒體所說，美國就不那麼需要台灣了。」他警告，關稅本身曾是歷史戰爭的導火線，從鴉片戰爭到當今貿易衝突，歷史恐怕正在重演，「新的鴉片戰爭，也許就要來了。」