多圖／賴清德「紅蟳米糕代替蛋糕」　祝賀友邦吐瓦魯總理生日快樂

▲中華民國113年國慶酒會，賴清德總統以主人身分於台北賓館宴請各國祝賀使節。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日晚間與副總統蕭美琴一同出席在台北賓館舉辦的「中華民國113年國慶酒會」，與現場所有國內、外賓客共同慶賀中華民國113年國慶。特別的是，昨天（9日）正好是吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）的生日，賴清德則特地以紅蟳米糕代替蛋糕，祝賀戴斐立生日快樂。

今年國慶酒會包括吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷、貝里斯副總理兼天然資源暨油礦部部長海德（Cordel Hyde）、聖文森及格瑞那丁副總理兼運輸、工程及土地利用規畫部部長丹尼爾（Montgomery Daniel）、聖露西亞國會參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）、眾議院議長法蘭西斯（Claudius Francis）及帛琉共和國國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）等友邦貴賓均蒞臨會場。

▲中華民國113年國慶酒會，賴清德總統以主人身分於台北賓館宴請各國祝賀使節。（圖／記者湯興漢攝）



賴清德與蕭美琴抵達會場後，親切地與各國賓客寒暄問候，行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍等亦在場陪同；

在外交部攤位的安排上，為發揚台灣本土庶民美食文化與創新思維，外交部邀請「阿霞飯店」、「Onthe Road 義式冰淇淋」、「鴨隊堡」、「初炸小食店」、「鮮蒸蝦仁肉圓」及「啤酒肚釀製」等來自南北各地的特色廠商，運用新鮮在地食材，製作能呈現我國飲食文化脈絡之傳統點心。

▲中華民國113年國慶酒會，賴清德總統以主人身分於台北賓館宴請各國祝賀使節。（圖／記者湯興漢攝）



外交部的巧思上，是融合跨國飲食文化與元素，以創意方式詮釋台式經典美食。其中，賴清德特別陪同吐瓦魯戴斐立總理伉儷前往「阿霞飯店」攤位，品嘗台南老店招牌紅蟳米糕；由於正好昨天（9日）是戴斐立的生日，因此賴清德說，他就以米糕代替蛋糕，來祝賀生日快樂；另外，他們也一起享用以阿里山咖啡製作的咖啡香腸。

至於節目表演方面，外交部邀請「十鼓擊樂團」、「滯留島舞蹈劇場」及「身聲劇場」等表演團體共同創作，於台北賓館特別架設的雙層主舞臺演出。相關表演融合擊樂、現代舞及西式高蹺等元素，演繹台灣人堅強意志及豐沛的生命力。此外，「花響鼓樂團」及原住民歌手哈尼 •噶照（Hani Kacaw）等樂團也穿插演出，展現多元文化及藝文實力。

▲中華民國113年國慶酒會，賴清德總統以主人身分於台北賓館宴請各國祝賀使節。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長林佳龍出席國慶酒會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國慶酒會，外交部準備美食宴請賓客。（圖／記者湯興漢攝）

▲國慶酒會，外交部準備美食宴請賓客。（圖／記者湯興漢攝）