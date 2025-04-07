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「關稅有時間解決、罷免只有一次機會」　曹興誠：別上當藍營詭計

▲▼前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

▲前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普日前拋出對等關稅政策，對台灣祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日將邀請朝野共商國是，而國民黨則呼籲「停止大罷免」，團結應對問題 。對此，聯電創辦人曹興誠6日發文表示，關稅問題有許多時間和方法解決；但驅逐賣台立委的機會只有這一次，國民黨想以關稅問題和停止大罷免；這是詭計，大家不要上當。

曹興誠日前受訪表示，中國國民黨如果不改名成台灣國民黨，沒有資格再講任何事情，明明就是都替中國在講話，現在有什麼資格來管台灣的事情？台灣關稅高低關你什麼事了？

曹興誠表示，所以大罷免要讓大家了解，中國國民黨的所作所為是出賣台灣的，國民黨對台灣基本的關心，都是假的，國家利益第一重中之重，就是要先罷免掉。

曹興誠強調，別的都可以擺得下，罷免一定要完成，因為這個內賊共匪伸到你的國會，國會再不把他們清除掉國家就亡了，這是重中之重，別的東西都沒這個重要，不要被轉移焦點了。

曹興誠6日再度發文表示，關稅問題有許多時間和方法解決；但驅逐賣台立委的機會只有這一次。國民黨想以關稅問題和朝野合作為理由，逼迫民進黨停止大罷免；這是詭計，大家不要上當。

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