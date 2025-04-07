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「每個國家都打給我」想談關稅　川普：除非付很多錢否則免談

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普對等關稅政策將於美東9日午夜0時上路。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普2日宣布高額對等關稅政策，各國紛紛尋求對策，至今已逾50國與白宮接洽。川普也透露，他整個周末忙著接各國領袖與科技業高層的電話，並將關稅形容成整頓市場的「藥方」，而各國必須付很大一筆錢才能解決。

綜合CNN及《路透》等外媒，川普周末在佛州打高爾夫球，6日飛回華府途中在空軍一號（Air Force One）上向記者提到，「我已經跟很多國家談過，每個國家都打電話來，他們很關心，也非常非常友善」。

美股期貨7日開盤前大幅下跌，為又一周市場震盪埋下伏筆，而此前2個交易日的拋售潮已導致市值蒸發逾5.4兆美元。川普對此回應，「我不是故意製造拋售潮」，「我不希望看見任何下跌，但有時候你必須吃點藥來解決問題」。

CNN提到，川普長期塑造自己的「交易者」（dealmaker）形象，對削減各國關稅持開放態度。而官員6日透露，他2日宣布關稅政策後已逾50國與白宮接洽，討論降低稅率問題。

川普透露，他周末期間和歐洲及亞洲領袖談話，他們希望說服他降低最高達50%的稅率，「他們正陸續坐上談判桌。他們想談，但除非每年付我們很多錢，否則就沒什麼好談的」。

川普也駁斥他故意破壞市場的說法，但拒絕預測未來走向，「市場會發生什麼事？我不能告訴你，但我能說的是我們的國家變得強大許多，最終將成為一個無與倫比的國家」。

▲▼ 川普宣布對等關稅稅率。（表／記者陳宛貞製）

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