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中國大陸封鎖台灣「這2國最慘」　華府智庫：將重創全球經濟

▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,碼頭,基隆港,商港,貨輪,進口,出口,貿易順差,逆差,海運,航運股。（圖／記者李毓康攝）

▲中國若海上封鎖台灣，全球都會受到影響。（圖／記者李毓康攝）

文／CTWANT

根據華府智庫10日發布的一份報告，如果中國採取行動中斷台灣海峽的航線，全球經濟將受到重大影響，其中亞洲、非洲和中東的影響最為劇烈。

國際與戰略研究中心（CSIS）的報告指出，短期內中國對台灣的封鎖比兩棲攻擊更有可能。研究結果顯示：「雖然封鎖強度較低，但此類突發事件仍可能威脅每年通過台灣海峽價值數兆美元的貿易。

報導稱，如果台灣確實發生封鎖情勢，航運公司可能會被迫改變航線，以降低風險並避免保費飆升帶來的成本增加。報告稱，在中東衝突升級之際，葉門胡塞武裝攻擊航道，使該現象發生在紅海。

報告指出：「智慧型手機、數據中心和先進軍事設備中使用的最尖端晶片，有90%以上都是台灣生產的。因此若台海衝突造成生產中斷，可能導致全球GDP損失數兆美元。」

此外，全球1/5的航運貿易通過該水道。在亞洲，以進出口百分比計算，台灣對海峽的依賴程度最高，而以美元計算，中國大陸的依賴程度則最高。台灣超過1/4的出口和34.15%的進口經過台灣海峽，貿易額達2979億美元。同時，中國透過台灣海峽接收了32.46%的進口，14.86%的出口，價值1.298兆美元。

日本和韓國也嚴重依賴通過台灣海峽的開放航線。據稱，這2個國家將是受​​航線中斷影響最嚴重的國家之一。報告稱：「對於這兩個美國的盟友來說，他們的進口原材料對台灣海峽的依賴至關重要。每年，油輪和其他船隻都會通過海峽將大量石油、天然氣和煤炭運往日本和韓國，以滿足其巨大的能源需求。」

與此同時，以化石燃料和金屬礦石貿易為主的澳洲與中國的貿易也將受到重大影響，「澳洲出口鐵礦石到中國的貿易額，佔其全球出口額的1/6。」

報告也指出，以百分比計算，中東和非洲國家是全球貿易最依賴台灣海峽的國家。例如：剛果、加彭、安哥拉等非洲國家全部或絕大部分原料經由海峽出口到中國，而阿曼、沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特、卡達和葉門等國家則將30%以上的原料出口到中國。

而且如果台灣發生大規模衝突，例如封鎖或入侵，中國自己的經濟也將受到重大打擊。報導稱：「北京的決策者無疑意識到了這一現實，這可能在他們對台灣使用武力的決策中發揮了關鍵嚇阻作用。」

報告顯示，在封鎖期間，北京確實有其他途徑可以取代通過台灣海峽的運輸，但這些都會帶來不同的成本。這些成本可能包括日本和美國對日本週邊水道實施的封鎖。

該份報告也鼓勵華盛頓與盟友和夥伴合作，維護台海穩定，並保障國際貿易，因為這樣的舉措「對全球經濟至關重要」。

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