台中新手狠爸打死3月大兒子、打斷妻門牙　認罪賠150萬求輕判

▲台中一名新手爸馮男打死3月大的兒子，今認罪求輕判。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者許權毅／台中報導

台中一名馮男與妻子賴女育有一名僅3個月大男嬰，馮男竟只因為孩子哭鬧，將兒子打到沒呼吸後，才趕緊打給老婆，孩子仍在搶救1個月多後拔管死亡。不只如此，賴女事後想詢問馮男詳情，卻遭馮打到斷牙，檢方依家暴重傷害致死起訴馮男。今日開庭，馮男全數認罪，與賴女已離婚，並以150萬達成調解，請求從輕量刑。

檢警查，2023年12月10日，馮男（23歲）獨自在東區住處照顧兒子，僅因為兒子哭鬧，馮竟然動手毆打僅3個月大的嬰兒，以徒手毆打兒子的頭部，並且以外力撞擊，打到兒子停止哭鬧才停手，並拿衛生紙擦拭血漬。時隔2小時，馮男見兒子嘴角發紫，趕緊打給妻子賴女，由賴女通報119到場將孩子送醫急救。

2天後，賴女想詢問馮男詳情，卻遭馮男毆打，導致妻子門牙斷裂，臉部以及鼻子都有擦挫傷；男嬰被裝上葉克膜搶救48天，在隔年1月28日上午拔管離世。檢方相驗男嬰遺體，確定為頭部損傷併發缺氧性腦病變、腦炎致死。檢方依重傷害致死罪起訴馮男，全案預計由國民法官審理。

今日準備程序庭，馮男全數認罪，辯護律師就科刑上請求從輕量刑。賴男則已經跟賴女離婚，雙方第一次調解賴女方提出150萬調解金，但馮男認為自己沒辦法一次拿出這麼多錢，且家人經濟本來就困難，得出去工作後才能還錢，調解失敗。後以第一次先賠40萬元，其餘金額再分期。

至於是否以國民法官審理或是轉軌至通常程序？馮男表示希望能以一般程序審理，檢方則表示尊重賴女以及獨立告訴人台中市社會局意見，結果將由合議庭裁定。