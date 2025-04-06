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幕後／賴清德一臉疲態！從挨轟神隱到出牌　100小時到底在忙啥？

▲▼總統賴清德在清明連假的最後一天，釋出向國人談話的8分鐘影片，很明顯一臉倦容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德在清明連假的最後一天，釋出向國人談話的8分鐘影片，很明顯一臉倦容。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普拋出對等關稅政策，對台灣祭出32％重稅，掀起國內外譁然；而行政院長卓榮泰一席「安心睡」的發文，不免遭到國人炎上，還遲了整整一天才出面舉行記者會，國內輿論炸鍋，甚至劍指總統賴清德神隱。一直到今天（6）傍晚，賴清德才透過影片向國人發表長達8分鐘的談話，拋出5大策略；值得注意的是，從影片中很明顯可以看出，賴清德一臉疲態，究竟他過去100小時，到底在忙什麼，《ETtoday新聞雲》一次還原。

0小時，4月3日，定調方向

台灣清明連假首日凌晨，川普拋出台灣32％重稅前，總統府、行政院各單位嚴陣以待，在川普「開獎」之後，啟動初步因應會議。府、院連續4天、歷時100小時的應變工作正式揭開帷幕。

一位政府人士表示，這個時間點，相信全世界的先進國家，都在忙著因應關稅戰，國內在野黨跟有心人士，藉由「訊息真空」的空檔開始唱衰，製造社會對立。另一位黨政人士說，關稅戰攸關龐大而且複雜的國際談判，還有國內產業的照顧政策，總統此時的談話格外重要，不能只是露臉安撫民眾或精神講話，卻沒有實質或具體的策略，否則會是反效果，國人不會買單。

這位人士說，社會輿論炸鍋，不是只有在野黨批評，就連綠營自己的支持者也在焦慮，不免會嘲諷卓榮泰的「安心睡」貼文，也攻擊賴清德「神隱」；但是，當初就已有準備，這些都是一定要承受的必然壓力，但關鍵在於，總統出面談話的時間點，必須是在具體策略完備、前期鋪排與企業、產業界溝通達到一定程度的前提之下。

24小時，啟動盤整，確立態度＆因應作為

4月3日清晨，卓榮泰先在行政院召開會議，到了當天下午，賴清德在官邸召集行政院與國安團隊，聽取報告，開始盤點整備工作，主要聚焦在「盤點籌碼」、「擬定後續因應」。

在這場官邸會議中，府院先是拍板必須對外表達「嚴正強力交涉」立場，列出「三大不合理」，確立未來三大方向「給產業支持」、「穩定經濟情勢」、「持續與美方強力交涉」。

在對外工作上，涉外官員則啟動因應，並派員前往華府，針對關稅議題進行交涉協商。

48小時，4月4日行政院記者會，喊話朝野團結

行政院在各種馬拉松式會議告一段落後，於當天下午4時舉行記者會，卓榮泰公布9大面向、20項措施、總經費880億元的支持協助方案。卓榮泰也正式向朝野喊話，邀請國會朝野共商國是，呼籲對外團結一致。

72小時，4月5日啟動產業溝通

4月5日上午，行政團隊繼續就各項金融措施進行討論，各部會針對台灣金融體質現況、台灣股匯市與國際連動性高等特質，進行再盤點與聚焦工作。

接著，當天下午，賴清德邀集ICT產業代表，在官邸進行第一場企業座談，除了聽取產業各界看法與需求，也表達政府因應策略，做初步的企業與產業溝通。

值得注意的是，在這場會議後，府方拋出一個訊號，是產業界認同政府做法，建議「謀定而後動」，希望不要急於出牌，其用意明確在於安定民心。

96小時，4月6日，出牌

在4月6日，也是清明連假的最後一天，社會各界都已經預測，隔天（7）開市台股會有大波動。對此，卓榮泰則在一早，召集金管會官員、證交所董事長林修銘開會，主要針對台股波動進行沙盤推演。接著，金管會則在傍晚時分，先射出三箭，採行三大暫行措施，祭出限空令。

與此同時，賴清德下午3時，邀請傳統產業、中小微型企業等十多位產業代表，於官邸進行第二場企業座談。由於傳產與中小企業，受到的衝擊相當可觀，這場會議也歷時2.5個小時。

接著，賴清德則在傍晚釋出向國人發表的8分鐘談話影片，拋出五大應變策略。他點出談判關稅比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起，提出擴大對美採購以降低貿易逆差，以及擴大對美採購方案；此外，還有排除非關稅貿易障礙，與美方高度關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉等措施。

一位政府人士表示，賴清德向全體國人發表談話的內容，如果只是信心喊話，那國人肯定不會買單，所以在方案或策略不明朗前，確實不能隨意出牌。另一位人士說，所以這樣可以解釋，為何賴清德一直到連假的最後一天才談話，且談話內容必須要政策牛肉，要有「產業支持方案」、有「對外談判方案」，還要有顧及產業需求、穩住經濟情勢的短期方向，也要有中長期的產業佈局。

 

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