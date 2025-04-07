拋「開放陸客觀光」每年賺千億　趙少康批賴清德5策略是廢話

▲趙少康喊開放陸客觀光「每年賺千億」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布對各國課徵對等關稅，台灣被課徵32%的高關稅，總統賴清德昨日錄製8分鐘影片強調，台灣沒有計畫採取報復性關稅，希望台美雙方「0關稅」開始談起。資深媒體人趙少康今（7日）痛批，賴清德講半天5個策略、行政院長卓榮泰提9大面向、20項措施，「都是廢話，根本沒用，川普也不是笨蛋」，並建議爭取大陸市場賺大陸的錢，還有開放陸客至少可以增加台灣千億收入。

賴清德6日晚間透過影片向國人發表長達8分鐘的談話指出，台灣已經組成談判小組，由行政院鄭麗君副院長領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界。他認為，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起，同時提出五項策略及具體做法。賴清德重申，面對美國的「對等關稅」，臺灣沒有計劃採取關稅報復；企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。但要讓美國清楚知道，臺灣對於美國經濟發展的貢獻。

趙少康對此指出，台灣即使對美國採取零關稅也沒用，因為川普在意的是縮減美台逆差，至於賴清德表態不會給予報復性關稅，這等於是放棄籌碼，只會被川普笑而已，且現在台積電要去美國投資，聯電也要去，大哥二哥都要去了，台灣得到什麼？人家還要報復你，但川普最在乎台積電，這就是籌碼之一。他認為，台灣最重要的籌碼是半導體，包含台積電、聯電和下游廠商，現在只有綁一起才能和美國對話，因為川普是個很會談生意的商人。

趙少康狠批，「都還沒談判，賴清德就把底牌露出，根本不會談判，對川普毫無招架之力」。他並建議爭取大陸市場賺大陸的錢，還有開放陸客至少可以增加台灣千億收入，否則收入來源減少，「千億觀光財你要不要？」