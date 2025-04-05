賴清德露面舉「至少我們還有音樂」　他嗆：關稅戰還發這樣的影片？

▲總統賴清德手舉「至少我們還有音樂」字樣的毛巾，以預錄影片的方式，在屏東「台灣祭」露面。（圖／攝翻攝自Facebook／陳冠安）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國宣布關稅戰後，總統賴清德至今未有公開行程，僅在臉書貼文說明政府對策，然而，昨日在屏東「台灣祭」音樂活動中，賴清德以預錄影片的方式，高舉「至少我們還有音樂」毛巾首度露面。對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今（5日）痛批，近日除了關稅戰、共諜案，還有中共海警入侵等事，這種時候還發這樣的影片，他不禁想問，「賴清德你是認真的嗎？」

美國日前宣布對全球多國發動關稅戰，其中，台灣也遭祭出加徵32％的對等關稅，不過，賴清德至今未有公開行程，僅在臉書貼文說明政府對策，然而，昨日晚間以預錄影片的方式，雙手舉著「至少我們還有音樂」字樣的毛巾，於屏東「台灣祭」音樂活動首度露面。

針對此事，陳冠安點出，賴清德從4月2日到4月6日都沒有公開行程，除了發臉書，第一次公開在社群露面，就是拿「至少我們還有音樂」的毛巾，他不禁想問，「賴清德你是認真的嗎？」。

陳冠安細數，當中共在外海軍演、當總統府出現共諜、當美國對台灣課徵300多億美金的關稅、當台積電可能被迫部分遷移，當台灣從國安、軍事、政治、經濟全面出現嚴重危機時，賴清德你說至少我們還有音樂？

陳冠安開酸，沒有台積電沒關係，至少我們還有音樂；中共海警船侵入24海浬鄰接區沒關係，至少我們還有音樂；共諜侵入黨政軍沒關係，至少我們還有音樂；全國人民擔心股市崩盤沒關係，至少我們還有音樂；就連川普還要進一步課徵晶片關稅也沒關係，至少我們還有音樂。