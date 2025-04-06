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雲林「連署超人」繳出3500份連署書！媒體人大讚：靠山還是山

▲▼雲林連署超人,蘇治芬,大罷免。（圖／翻攝臉書／蘇治芬）

▲蘇治芬一口氣繳出3500份連署書，吳靜怡讚她「連署超人」。（圖／翻攝臉書／蘇治芬）

記者柯振中／綜合報導

大罷免二階持續進行中，目前全台有35位藍委、12位綠委通過門檻。對此，媒體人吳靜怡分享，雲林縣前縣長蘇治芬為了大罷免，一口氣繳出了3500份連署書，堪稱是「連署超人」，雖然雲林真的十分困難，但「老歸老，靠山還是山」。

吳靜怡5日在Threads上表示，雲林出現一位超強的「連署超人」，這個人就是雲林縣前縣長蘇治芬，一口氣繳交3500份連署書給罷團，「這就是前縣長守護民主的氣魄。」

吳靜怡說，雖然蘇治芬很兇，但並無任何責任額，相信每位大人都能有這樣的氣勢，「也不是要給蘇貞昌和林佳龍或是各位前縣長、立委什麼壓力，雲林真的很困難，我相信，老歸老，靠山還是山！」

▲▼雲林連署超人,蘇治芬,大罷免。（圖／翻攝臉書／蘇治芬）

▲蘇治芬一口氣繳出3500份連署書，吳靜怡讚她「連署超人」。（圖／翻攝臉書／蘇治芬）

消息受到討論以後，吳靜怡6日再度補充，可能有人以為，只要前縣長指揮作戰，就會有民眾簽署連署書，但這3500份連署書當中，「有些就是前縣長幫鄉親這樣填寫的，鄉親相信蘇治芬，就安心的簽名、蓋章完成了」，無論是廟前或是家中佛堂，只要有桌子就能完成連署。

不過，吳靜怡也說，儘管是蘇治芬親自出馬，還是會遇到被打槍的情況，但「沒關係，笑笑就好」，大家再繼續一起努力，「星期一還要面對川普帶來的關稅問題，股市會跌、人心會慌，政治攻防又會先打壓我們大罷免的正當性了，沒差，我們在街頭被練的（得）很堅強。」

 
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